EURO-2020: четыре достижения Криштиану Роналду, непрошенный «гость» и очередной автогол
Сергей БИРКЛЕ
Матчами команд группы «F» пятого игрового дня чемпионата Европы по футболу завершился первый тур группового этапа.
Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду помог оформить разгром над сборной Венгрии и установил четыре новых достижения ЕВРО / Фото REUTERS
Первыми на поле вышли сборные Венгрии и Португалии, проводившие свою встречу на «Пушкаш Арене» в Будапеште. Второй чемпионат подряд сборная Венгрии и сборная Португалии попали в одну группу, причем снова в «F». В 2016 году их очный поединок завершился вничью - 3:3. Венгры тогда вышли в плей-офф с первого места в группе, но уступили в 1/8 финала сборной Бельгии, а португальцы продолжили борьбу в качестве одной из четырех лучших сборных, занявших в группах третьи места, и стали в итоге чемпионами Европы.
При поддержке переполненных трибун, а на матче присутствовало больше 55,5 тысяч зрителей, венгерские футболисты успешно защищались, при этом порой доставляя немало хлопот оборонительным рядам португальцев своими контратаками. И продолжалось это вплоть до 83-й минуты, когда вышедший на замену Рафа Силва получил передачу на правом краю штрафной площади, прострелил в центр, мяч после рикошета от венгерского защитника отлетел к Рафаэлу Геррейру, а затем после его слабого удара и еще одного рикошета закатился в левый нижний угол ворот Петера Гулачи.
Буквально в следующей атаке выходившего на рандеву с венгерским вратарем Силву завалили в штрафной площади и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду четко реализовал пенальти, забив 105-й гол за сборную и 10-й на чемпионатах Европы. Роналду побил рекорд легендарного француза Мишеля Платини и стал лучшим бомбардиром в истории ЕВРО. А на второй добавленной минуте Роналду, сыграв в «стеночку» с тем же Силвой, легко переиграл вратаря и отправил мяч в пустые ворота.
Кстати, Криштиану Роналду принадлежат теперь еще два рекорда: он стал первым игроком в истории чемпионатов Европы, который участвовал и забивал в пяти турнирах (2004, 2008, 2012, 2016 и 2020), а также самым возрастным автором дубля, побив рекорд украинца Андрея Шевченко.
Матч между двукратным чемпионом мира и Европы, финалистом предыдущего ЕВРО сборной Франции и четырехкратным чемпионом мира, трехкратным чемпионом Европы сборной Германии стал настоящей битвой «гигантов» в «группе смерти». А перед началом матча едва не случилась драма, когда на мюнхенский стадион «Альянц Арена» на парашюте с надписью «Гринпис» залетел непрошенный «гость», рухнув на большой скорости на газон.
Сборная Франции благодаря автоголу Матса Хуммельса (№5) одержала победу с минимальным счетом над сборной Германии / Фото REUTERS
Футболисты сборной Германии наладили контроль мяча уже с первых минут встречи, но гол забили французы. Но 20-й минуте Поль Погба с правого фланга сделал точный пас на дальнюю штангу Люку Эрнандесу, который в касание выполнил прострел на Килиана Мбаппе. Но мяч до того не дошел, а оказался в сетке ворот сборной Германии после срезки возвращавшегося к своим воротам Матса Хуммельса, неудачно подставившего ногу. Этот автогол решил судьбу матча, изобиловавшего наступающими действиями немецких футболистов и опасными контратаками игроков сборной Франции, одержавшей, как и в прошлом ЕВРО, победу над сборной Германии - правда, тогда это случилось в полуфинале.
Сегодня стартует второй тур группового этапа. В 19:00 в Санкт-Петербурге начнут игру сборные Финляндии и России (группа «В»). Команды группы «А» проведут свои матчи в 22:00 и 01:00 - соответственно в Баку сыграют сборные Турции и Уэльса, а в Риме выйдут на поле стадиона «Олимпико» команды Италии и Швейцарии.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.