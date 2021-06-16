Матчами команд группы «F» пятого игрового дня чемпионата Европы по футболу завершился первый тур группового этапа.

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду помог оформить разгром над сборной Венгрии и установил четыре новых достижения ЕВРО / Фото REUTERS

Первыми на поле вышли сборные Венгрии и Португалии, проводившие свою встречу на «Пушкаш Арене» в Будапеште. Второй чемпионат подряд сборная Венгрии и сборная Португалии попали в одну группу, причем снова в «F». В 2016 году их очный поединок завершился вничью - 3:3. Венгры тогда вышли в плей-офф с первого места в группе, но уступили в 1/8 финала сборной Бельгии, а португальцы продолжили борьбу в качестве одной из четырех лучших сборных, занявших в группах третьи места, и стали в итоге чемпионами Европы.

При поддержке переполненных трибун, а на матче присутствовало больше 55,5 тысяч зрителей, венгерские футболисты успешно защищались, при этом порой доставляя немало хлопот оборонительным рядам португальцев своими контратаками. И продолжалось это вплоть до 83-й минуты, когда вышедший на замену Рафа Силва получил передачу на правом краю штрафной площади, прострелил в центр, мяч после рикошета от венгерского защитника отлетел к Рафаэлу Геррейру, а затем после его слабого удара и еще одного рикошета закатился в левый нижний угол ворот Петера Гулачи.

Буквально в следующей атаке выходившего на рандеву с венгерским вратарем Силву завалили в штрафной площади и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду четко реализовал пенальти, забив 105-й гол за сборную и 10-й на чемпионатах Европы. Роналду побил рекорд легендарного француза Мишеля Платини и стал лучшим бомбардиром в истории ЕВРО. А на второй добавленной минуте Роналду, сыграв в «стеночку» с тем же Силвой, легко переиграл вратаря и отправил мяч в пустые ворота.

Кстати, Криштиану Роналду принадлежат теперь еще два рекорда: он стал первым игроком в истории чемпионатов Европы, который участвовал и забивал в пяти турнирах (2004, 2008, 2012, 2016 и 2020), а также самым возрастным автором дубля, побив рекорд украинца Андрея Шевченко.

Матч между двукратным чемпионом мира и Европы, финалистом предыдущего ЕВРО сборной Франции и четырехкратным чемпионом мира, трехкратным чемпионом Европы сборной Германии стал настоящей битвой «гигантов» в «группе смерти». А перед началом матча едва не случилась драма, когда на мюнхенский стадион «Альянц Арена» на парашюте с надписью «Гринпис» залетел непрошенный «гость», рухнув на большой скорости на газон.

Сборная Франции благодаря автоголу Матса Хуммельса (№5) одержала победу с минимальным счетом над сборной Германии / Фото REUTERS



Футболисты сборной Германии наладили контроль мяча уже с первых минут встречи, но гол забили французы. Но 20-й минуте Поль Погба с правого фланга сделал точный пас на дальнюю штангу Люку Эрнандесу, который в касание выполнил прострел на Килиана Мбаппе. Но мяч до того не дошел, а оказался в сетке ворот сборной Германии после срезки возвращавшегося к своим воротам Матса Хуммельса, неудачно подставившего ногу. Этот автогол решил судьбу матча, изобиловавшего наступающими действиями немецких футболистов и опасными контратаками игроков сборной Франции, одержавшей, как и в прошлом ЕВРО, победу над сборной Германии - правда, тогда это случилось в полуфинале.

Сегодня стартует второй тур группового этапа. В 19:00 в Санкт-Петербурге начнут игру сборные Финляндии и России (группа «В»). Команды группы «А» проведут свои матчи в 22:00 и 01:00 - соответственно в Баку сыграют сборные Турции и Уэльса, а в Риме выйдут на поле стадиона «Олимпико» команды Италии и Швейцарии.