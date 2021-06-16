Для Казахстана установили квоту на вывоз гречи
Мера вводится до 31 августа этого года, передает Informburo.kz.
Иллюстративное фото pixabay.com
Евразийская экономическая комиссия ввела нулевую квоту на вывоз гречи из Армении, Беларуси, Кыргызстана и России, а для Казахстана установила квоту на уровне 4,2 тысячи тонн, сообщили в пресс-службе ЕЭК.
"Решение является первой мерой, принимаемой во исполнение поручения Евразийского межправительственного совета, которое предусматривает возможность унификации применяемых на национальном уровне односторонних мер по регулированию вывоза отдельных видов товаров", – сообщил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.
Он подчеркнул, что греча имеет приоритетное значение с точки зрения обеспечения продовольственной безопасности государств-членов Евразийского экономического союза.
Отмечается, что мера вводится сроком по 31 августа этого года.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.