Мера вводится до 31 августа этого года, передает Informburo.kz.

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Евразийская экономическая комиссия ввела нулевую квоту на вывоз гречи из Армении, Беларуси, Кыргызстана и России, а для Казахстана установила квоту на уровне 4,2 тысячи тонн, сообщили в пресс-службе ЕЭК.

"Решение является первой мерой, принимаемой во исполнение поручения Евразийского межправительственного совета, которое предусматривает возможность унификации применяемых на национальном уровне односторонних мер по регулированию вывоза отдельных видов товаров", – сообщил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

Он подчеркнул, что греча имеет приоритетное значение с точки зрения обеспечения продовольственной безопасности государств-членов Евразийского экономического союза.

Отмечается, что мера вводится сроком по 31 августа этого года.