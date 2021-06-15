В Академии силовых видов спорта проходят соревнования по тяжелой атлетике по программе V Молодежных спортивных игр Республики Казахстан. В этом году Молодежные спортивные игры РК, которые проводятся один раз в четыре года, посвящены 30-летию Независимости Казахстана.

На костанайском помосте чемпион мира среди юниоров, мастер спорта международного класса Аблай Ауелханов из Алматинской области

В турнире принимают участие спортсмены в возрасте от 15-ти до 23 лет из всех регионов республики, соревнующиеся в десяти мужских и десяти женских весовых категориях.

Среди участников турнира немало уже именитых спортсменов - таких, как мастер спорта международного класса, чемпион мира среди юниоров Аблай Ауелханов (до 55 кг) и серебряный призер прошедшего в конце мая в Ташкенте юниорского чемпионата мира Алексей Дроздов (до 61 кг). Оба спортсмена представляют Алматинскую область и в первый день турнира в Костанае завоевали титулы чемпионов V Молодежных спортивных игр РК в своих весовых категориях.

На церемонии открытия соревнований исполнительный директор Казахстанской федерации тяжелой атлетики Алдияр НУРАЛИНОВ сказал, что турнир в программе Молодежных игр является очень радостным событием:

Исполнительный директор Казахстанской федерации тяжелой атлетики Алдияр Нуралинов объявляет соревнования в программе Молодежных игр открытыми

- Почти целый год соревнования по тяжелой атлетике проводились в онлайн-формате и вот, наконец, мы вернулись к обычному формату. В этом турнире принимает очень много молодых и перспективных спортсменов, которые являются будущим тяжелой атлетики Казахстана. Желаю участникам стараний и удачи в этом нелегком старте.

От имени хозяев соревнований участников поприветствовал главный тренер Костанайской области по тяжелой атлетике Сергей КОРЩИКОВ, отметив, что Костанай стал родным для многих тяжелоатлетов Казахстана:

- На базе Академии силовых видов спорта проведено уже много республиканских соревнований и учебно-тренировочных сборов сильнейших атлетов республики. Наконец-то мы вновь встретились. Очень приятно всех видеть здоровыми. За прошедший год силами республиканской федерации был проведен ряд официальных стартов в онлайн формате, которые показали, что можно продолжать тренироваться и выступать в любых условиях, а также выполнять квалификационные нормативы.

Корщиков вручил удостоверения выполнившим за последний год соответствующие нормативы Екатерине Алякиной и Ренату Баударбекову, ставшим мастерами спорта международного класса, а также Татьяне Тютиной, Зинаиде Захарченко, Егору Шереру и Анжеле Мурзахметовой, пополнившим отряд мастеров спорта.

Тяжелоатлеты Костанайской области, выполнившие в прошедшем году нормативы мастеров спорта РК и мастеров спорта международного класса

Во второй день соревнований серебряную награду в копилку сборной Костанайской области принесла Екатерина Алякина из Аулиекольского района, выступавшая в весовой категории до 55 кг и показавшая в двоеборье результат 157 кг, вырвав штангу весом 72 кг и толкнув 85-килограммовый снаряд.

Первую медаль в копилку сборной Костанайской области принесла мастер спорта международного класса Екатерина Алякина из Аулиекольского района