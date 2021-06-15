45-летняя женщина от полученных травм скончалась в больнице. Авария произошла сегодня, 15 июня, около 8.00, на перекрестке улиц Тауелсиздик и Бородина. Женщина переезжала проезжую часть на велосипеде. Водитель в это время ехал по ул. Тауелсиздик в сторону железнодорожного вокзала.

- Прибывшими на место ДТП полицейскими установлено, что 19-летний водитель, управляя автомашиной ВАЗ-2115, на пересечении улиц Тауелсиздик и Бородина совершил наезд на 45-летнюю женщину. После чего машина с пешеходом на капоте проехала до пересечения улиц Тауелсиздик–Дзержинского, где оставив пешехода, скрылась, - рассказали детали происшествия в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

В результате ДТП женщина была госпитализирована в городскую больницу, где от полученных травм скончалась. В ходе проведения розыскных мероприятий полицейские задержали водителя, который был в состоянии алкогольного опьянения. По факту ДТП начато досудебное расследование.

Фото очевидцев