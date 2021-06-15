8-месячный ребенок и его мама получили травмы и были госпитализированы. 60-летний мужчина скончался на месте. Подробности двух ДТП рассказали в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

Фото очевидцев

ДТП, в котором пострадал ребенок, произошло вчера, 14 июня, около 22.30, на перекрестке улиц Каирбекова и Киевская. 32-летний водитель автомобиля ВАЗ-21102 не справился с управлением и вылетел на тротуар, где сбил женщину с коляской. Очевидцы, присылавшие фото и видео с места происшествии в редакцию "НГ", сообщали, что водитель был нетрезв.

- В результате ДТП скорая помощь госпитализировала в городскую больницу 43-летнюю местную жительницу. 8-месячный ребенок получил телесные повреждения, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - По факту ДТП начато досудебное расследование по ст. 345 ч.1 УК РК. У водителя взята кровь на глубокий анализ.

Еще одна авария произошла днем ранее, 13 июня, около 23.00, на трассе Костанай-Рудный, около микрорайона «Кунай».

- 36-летний водитель, управляя автомобилем «Toyota Rav 4», на пешеходном переходе совершил наезд на 60-летнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги, - рассказали в пресс-службе полиции. - В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте. У водителя взят глубокий анализ крови.

По этому ДТП также ведется досудебное расследование по ст. 345 ч. 3 УК РК