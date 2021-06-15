Матчами четвертого игрового дня чемпионата Европы по футболу завершили программу первого тура команды пяти групп.

Дубль Патрика Шика принес победу сборной Чехии над футболистами Шотландии (2:0) / Фото REUTERS

Если накануне в группе «D» сборная Англии минимально выиграла у хорватских футболистов, то в мачте явных аутсайдеров этой группы трибуны стадиона «Хэмпден Парк» в Глазго не помогли шотландцам уйти от поражения от сборной Чехии. Героем матча стал оформивший дубль Патрик Шик.

Нападающий немецкого «Байера» свой первый мяч в ворота сборной Шотландии забил ударом головой на 42-й минуте после долгого розыгрыша углового удара. А второй его гол, забитый на 52-й минуте, стал не только украшением матча, но и вошел в историю чемпионатов Европы, как забитый с самой дальней дистанции - форварду сборной Чехии удалось поразить ворота Шотландии ударом с 45,5 м. Прежний рекорд составлял 35,3 м и принадлежал немецкому футболисту Торстену Фрингсу (матч ЕВРО-2004 Германия - Нидерланды).

В первом матче в группе «Е», прошедшем в Санкт-Петербурге, на стадионе «Газпром Арена», сборная Польши, сделавшая ставку на нападающего мюнзенской «Баварии» Роберта Левандовски (он, четвертый сезон подряд стал лучшим бомбардиром чемпионата Германии и обогнавл Герда Мюллера по голам в Бундеслиге за один сезон: 41 гол - 1 покер, 4 хет-трика, 5 дублей), не смогла набрать очков в поединке с уступающей ей по классу командой Словакии.

На 18-й минуте экс-полузащитник «Зенита» Роберт Мак убежал от польских защитников, ворвался в штрафную площадь и сильно пробил в ближний угол. Мяч ударился о руку польского голкипера Войцеха Щенсны и залетел в сетку ворот, а УЕФА записал взятие ворот как автогол.

Вратарь сборной Польши Войцех Щесны стал автром первого автогола вратарем в истории ЕВРО (Польша - Словакия - 1:2) / Фото REUTERS

На первой же минуте второго тайма поляки сравняли счет - Левандовски после прострела с фланга оттянул на себя сразу двух защитников, а оставшийся один на линии вратарской площадки Кароль Линетти легко поразил ворота. После этого сборная Польши стала еще больше атаковать, владея мячом раза в три больше соперника. Но на 62-й минуте, когда за вторую желтую карточку первым в рамках ЕВРО-2020 был удален Гжегож Крыховяк, поляки остались в меньшинстве и уже через семь минут были наказаны. Милан Шкриньяр после розыгрыша стандартного положения из пределов штрафной площади точно пробил в левый нижний угол ворот - 2:1, и сборная Словакии впервые победила на старте престижного турнира.

Вслед за поляками оступился и фаворит чемпионата - сборная Испании не сумела в Севилье сломить оборонительные ряды сборной Швеции. Испанские футболисты, владея мячом 85: игрового времени, сравнительно мало били по воротам Робина Ульсена, которого смело можно назвать героем матча. Он, как минимум, четырежды спасал шведов после опасных ударов Дани Ольмо и вышедших на замену Жерара Морено и Пабло Сарабии. В итоге - нулевая ничья.

Сборная Испании (в красном), позволившая владеть мячом шведским футболистам всего 14,9% игрового времени, установила новый рекорд ЕВРО / Фото sport-express.ru

Сегодня двумя матчами в группе «F» завершится первый тур группового этапа EURO-2020. В Будапеште сборная Венгрии проведет поединок со сборной Португалии. Начало встречи в 22:00. А в час ночи в Мюнхене на поле 75-тысячного стадиона «Альянц Арена» начнут выяснять отношения сборные Франции и Германии.