EURO 2020: рекорд дальности, первая «красная» карточка и первые нули на табло
Сергей БИРКЛЕ
Матчами четвертого игрового дня чемпионата Европы по футболу завершили программу первого тура команды пяти групп.
Дубль Патрика Шика принес победу сборной Чехии над футболистами Шотландии (2:0) / Фото REUTERS
Если накануне в группе «D» сборная Англии минимально выиграла у хорватских футболистов, то в мачте явных аутсайдеров этой группы трибуны стадиона «Хэмпден Парк» в Глазго не помогли шотландцам уйти от поражения от сборной Чехии. Героем матча стал оформивший дубль Патрик Шик.
Нападающий немецкого «Байера» свой первый мяч в ворота сборной Шотландии забил ударом головой на 42-й минуте после долгого розыгрыша углового удара. А второй его гол, забитый на 52-й минуте, стал не только украшением матча, но и вошел в историю чемпионатов Европы, как забитый с самой дальней дистанции - форварду сборной Чехии удалось поразить ворота Шотландии ударом с 45,5 м. Прежний рекорд составлял 35,3 м и принадлежал немецкому футболисту Торстену Фрингсу (матч ЕВРО-2004 Германия - Нидерланды).
В первом матче в группе «Е», прошедшем в Санкт-Петербурге, на стадионе «Газпром Арена», сборная Польши, сделавшая ставку на нападающего мюнзенской «Баварии» Роберта Левандовски (он, четвертый сезон подряд стал лучшим бомбардиром чемпионата Германии и обогнавл Герда Мюллера по голам в Бундеслиге за один сезон: 41 гол - 1 покер, 4 хет-трика, 5 дублей), не смогла набрать очков в поединке с уступающей ей по классу командой Словакии.
На 18-й минуте экс-полузащитник «Зенита» Роберт Мак убежал от польских защитников, ворвался в штрафную площадь и сильно пробил в ближний угол. Мяч ударился о руку польского голкипера Войцеха Щенсны и залетел в сетку ворот, а УЕФА записал взятие ворот как автогол.
Вратарь сборной Польши Войцех Щесны стал автром первого автогола вратарем в истории ЕВРО (Польша - Словакия - 1:2) / Фото REUTERS
На первой же минуте второго тайма поляки сравняли счет - Левандовски после прострела с фланга оттянул на себя сразу двух защитников, а оставшийся один на линии вратарской площадки Кароль Линетти легко поразил ворота. После этого сборная Польши стала еще больше атаковать, владея мячом раза в три больше соперника. Но на 62-й минуте, когда за вторую желтую карточку первым в рамках ЕВРО-2020 был удален Гжегож Крыховяк, поляки остались в меньшинстве и уже через семь минут были наказаны. Милан Шкриньяр после розыгрыша стандартного положения из пределов штрафной площади точно пробил в левый нижний угол ворот - 2:1, и сборная Словакии впервые победила на старте престижного турнира.
Вслед за поляками оступился и фаворит чемпионата - сборная Испании не сумела в Севилье сломить оборонительные ряды сборной Швеции. Испанские футболисты, владея мячом 85: игрового времени, сравнительно мало били по воротам Робина Ульсена, которого смело можно назвать героем матча. Он, как минимум, четырежды спасал шведов после опасных ударов Дани Ольмо и вышедших на замену Жерара Морено и Пабло Сарабии. В итоге - нулевая ничья.
Сборная Испании (в красном), позволившая владеть мячом шведским футболистам всего 14,9% игрового времени, установила новый рекорд ЕВРО / Фото sport-express.ru
Сегодня двумя матчами в группе «F» завершится первый тур группового этапа EURO-2020. В Будапеште сборная Венгрии проведет поединок со сборной Португалии. Начало встречи в 22:00. А в час ночи в Мюнхене на поле 75-тысячного стадиона «Альянц Арена» начнут выяснять отношения сборные Франции и Германии.
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