14 июня 2021 года в Костанайской области зарегистрировано 33 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,20%. Такими же эти показатели были 13 июня.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г. Костанай - 13, г. Рудный - 6, Аулиекольский район – 4, по 2 случая в г. Житикаре, Карасуском, Сарыкольском районах, по 1 случаю в г. Лисаковск, Карабалыкском и Костанайском районах.

29 пациентов обследованы по самообращению, 3 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар.

Из числа инфицированных 29 с симптомами заболевания, 4 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 14 июня 2021 г. зарегистрировано 16 255 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 15 821 человек.