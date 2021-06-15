55-летний житель Костаная подозревается в создании лаборатории по расфасовке синтетических наркотиков, под которую он приспособил арендованный гараж в автогаражном обществе в Рудном.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

- О том, в гараже есть лаборатория, поступила оперативная информация. Организатора нарколаборатории взяли с поличным, - сообщил на брифинге в ДП Костанайской области заместитель начальника управления полиции Рудного Руслан АЛИМАНОВ. - Из гаража также были изъяты кофемолки, электронные весы, этиловый спирт и 446 зип-пакетов для расфасовки наркотических средств, а также само вещество общим весом 308 г. После проведения экспертиз выяснилось, что изъятое вещество - синтетический наркотик - мефедрон.

Фото ДП Костанайской области

Как отметил Алиманов, мефедрон в несколько раз опаснее самых тяжелых наркотиков - героина и кокаина. К нему быстрее развивается привыкание и последствия для организма почти необратимые, как у всех синтетических наркотиков.

- Задержанный в содеянном не признался, - отметил замначальника управления полиции Рудного. — Ранее он уже был судим за аналогичные преступления, поэтому сейчас ему грозит от 10 до 15 лет заключения. Обнаруженная партия синтетических наркотиков относится к особо крупному размеру, что отягощает наказание.

На «черном» рынке стоимость изъятых наркотиков оценивается в 15 млн тенге.

Задержание проходило в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Корасар-2021».