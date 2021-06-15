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Холодную воду отключат в одном из районов Костаная

15 июня 2021, 09:20 |  ЖКХ

Как сообщает ГКП "Костанай-Су" на своей странице в Instagram, отключение вызвано аварийно-восстановительными работами на сетях водопровода по ул. Пушкина (пересечение с ул. Дзержинского).

Иллюстративное фото pixabay.com

 

Подача питьевой воды  будет прекращена 16 июня с 09.00 до 22.00 по следующим адресам:

Жилые дома:

  • ул. Дзержинского 39,
  • ул. Пушкина 201,
  • ул. Майлина 57а.

Частные дома:

  • ул. Дзержинского 46, 48, 50, 52, 54, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 43, 45, 76, 78, 80,
  • ул. Пушкина 226, 228, 232, 234, 236, 195, 197, 223,
  • ул. Темирбаева 80, 82, 84, 44, 44а, 46,
  • ул. Вокзальная 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 28, 30, 32, 32а, 34, 36.

ГКП «Костанай-Су» приносит извинения за причинённые неудобства.