Холодную воду отключат в одном из районов Костаная
15 июня 2021, 09:20 | ЖКХ
Как сообщает ГКП "Костанай-Су" на своей странице в Instagram, отключение вызвано аварийно-восстановительными работами на сетях водопровода по ул. Пушкина (пересечение с ул. Дзержинского).
Иллюстративное фото pixabay.com
Подача питьевой воды будет прекращена 16 июня с 09.00 до 22.00 по следующим адресам:
Жилые дома:
- ул. Дзержинского 39,
- ул. Пушкина 201,
- ул. Майлина 57а.
Частные дома:
- ул. Дзержинского 46, 48, 50, 52, 54, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 43, 45, 76, 78, 80,
- ул. Пушкина 226, 228, 232, 234, 236, 195, 197, 223,
- ул. Темирбаева 80, 82, 84, 44, 44а, 46,
- ул. Вокзальная 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 28, 30, 32, 32а, 34, 36.
ГКП «Костанай-Су» приносит извинения за причинённые неудобства.
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