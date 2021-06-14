Жара и снова жара - прогноз погоды в Костанае и по области
Георгий ГОВОРОВ
Во вторник, 15 июня, на территории Костанайской области по прогнозам синоптиков будет малооблачно, без осадков. Ветер южный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +12...+17, местами +20 градусов, днём +32...+37 градусов.
Фото Георгия ГОВОРОВА
В Костанае во вторник также малооблачно и без осадков. Ветер южный 7-12 м/с. Ночью +14...+16, днём +32...+34 градуса.
- В среду, 16 июня, по области переменная облачность, местами возможен дождь и гроза, - рассказала "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП "Казгидромет" Антонина ШИБАРШИНА. - Ветер юго-восточный 9-14, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12...+17, местами +20, днём +33...+38 градусов.
В Костанае в среду переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 9-14 м/с. Ночью +15...+17, днём +33...+35 градусов.
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