С 1 июня льготники ездят в общественном транспорте Костаная по дифференцированному тарифу, используя для оплаты социальные карты Казпочты. Без карты им приходится платить за проезд по 150 тенге наличными.

Фото Ксении РЕБИК

Минус на балансе социальной карты, несколько счетов на одного ребенка, отказ в выдаче карты из-за плохой кредитной истории - об этих проблемах "НГ" сообщают многодетные матери и пенсионеры. "НГ" задала эти вопросы заместителю директора КОФ АО «Казпочта» Кайрату САГАДИЕВУ.

- Почему у некоторых льготников открыли по несколько счетов?

- Произошло дублирование данных. Списки на открытие детских карт подавали школы, иногда данные одного ребенка указывали в нескольких списках. Некоторые родители и сами приходили в отделения и открывали карты на своих детей. Проблема устраняется Казпочтой.

- Почему на карте указывается ИИН?

- Социальная карта - это проект, по которому планируется, помимо функции оплаты проезда в автобусах, предоставить возможность обслуживания и в других сферах, в том числе с учетом имеющихся льгот. Если говорить о школьниках - это вход в школу, оплата школьного питания и т. д. ИИН необходим, в первую очередь, для возможности визуального отличия категории пассажира в автобусе, а также в других местах, где держатель социальной карты будет обслуживаться.

Для получения соцкарты в центральном отделении КОФ АО "Казпочта" все еще нужно отстоять очередь. Но уже небольшую / Фото Андрея СКИБЫ



- Что делать, если у человека плохая кредитная история?

- На данный момент социальная карта привязывается к счету клиента. Согласно законодательству РК, открытие счета и выпуск карты не допускается при наличии взыскания третьих лиц (налоговая задолженность, статус бездействующего налогоплательщика, аресты, взыскания банков второго уровня), за исключением получателей пособий, пенсий и алиментов. Если у родителя имеются взыскания, то карта на ребенка не выпускается, поскольку детская карта привязывается к счету одного из родителей.

- Почему на соцкарте баланс уходит в минус?

- Баланс уходит в минус при отсутствии связи в момент оплаты в общественном транспорте. По данному аспекту мы совместно с поставщиком услуг системы электронного билетирования ведем дополнительную настройку технических параметров. В случае возникновения вопросов по остаткам просим клиентов для выяснения обращаться в почтовые отделения или звонить в контакт–центр по номеру 1499 (с городского номера звонок по Казахстану бесплатно). В мобильном приложении Post.kz есть функция бесплатного аудио- и видеозвонка в call-центр. Кроме того, по всем вопросам клиенты могут обращаться в информационный чат АО «Казпочта» в мессенджере Telegram или лично в центральное отделение «Казпочты» (пр. Аль-Фараби, 69, каб. 320).