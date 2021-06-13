О том, как будут работать ЦОНы Казахстана, рассказал председатель правления НАО «ГК «Правительство для граждан» Адил КОЖИХОВ на своей странице в Facebook:

«Друзья, как вы знаете, с приложением Ashyq уже работают объекты предпринимательства, культуры и спорта. А теперь, по постановлению (№ 27 от 11 июня 2021 года) главного государственного санитарного врача и ЦОНы перейдут на прием клиентов через этот сервис. Казахстанцы с безопасным или нейтральным статусом смогут получать госуслуги без обязательного предварительного бронирования очереди.

Вход в ЦОН по Ashyq будет доступен во всех городах страны. Каждому из фронт-офисов городов был выдан персональный QR-код для сканирования. QR-коды будут расположены на входе в здание. Благодаря этому ЦОНы смогут не только принять большее количество клиентов, но и обезопасить своих сотрудников и посетителей. При этом возможность забронировать очередь предварительно остается в прежнем режиме. В случае предварительной брони у вас даже будет преимущество - вы сразу попадете к оператору в назначенное время.

Если у вас не установлено приложение Ashyq, вы можете воспользоваться приложениями Egov mobile, Kaspi.kz и HalykHomebank, куда недавно был внедрен функционал Ashyq. Мы стараемся создать максимально комфортные условия для наших граждан – даже если у вас не будут установлены данные приложения, на входной зоне ваш статус определят сотрудники ЦОНа по предоставленному вами ИИН.

Мы понимаем, что увеличится поток посетителей, поэтому просим не забывать о мерах санитарной безопасности – носите маски, соблюдайте социальную дистанцию, пользуйтесь санитайзерами!»