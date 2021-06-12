Экс-глава Qazaq kuresi – известный казахстанский медиаменеджер Арман Шураев обратился к председателю мажилиса Нурлану Нигматулину после того, как спикер нижней палаты на пленарном заседании раскритиковал министра здравоохранения Алексея Цоя, сообщает КазТАГ.

«Сегодня я случайно наткнулся на видео, на котором спикер нижней палаты нашего парламента господин Нигматулин отчитывает министра здравоохранения и рекомендует ему почаще общаться с простыми врачами, в больницы ходить – от имени избирателей Казахстана. Ну, так вот, Нурлан Зайруллаевич (Нигматулин – КазТАГ), есть такая библейская притча: «Тому, кто читает проповеди, нужно чтить заповеди», - сказал Шураев на видео, размещенном на его странице в социальной сети.

Он рекомендовал Нигматулину «как депутату нижней палаты, которого избрал простой народ, пообщаться со своими избирателями».

«Ну, например, с дальнобойщиками, которые протестуют против увеличения и введения платных дорог, с многодетными матерями вам бы пообщаться, которые еженедельно выходят к Акорде со своими требованиями, с мамами тех малышей, которые собирают в социальных сетях по копеечке на дорогостоящие операции своим деткам, и тогда, я думаю, что вы будете иметь моральное право вообще что-то говорить от имени простых людей», - добавил медиаменеджер.

По его мнению, спикеру мажилиса «надо походить по базару».

«Пообщаться с простыми людьми, которые вчера покупали картошку за Т200, а сегодня уже за Т500, которые покупали подсолнечное масло за Т300, а сегодня покупают за Т600, и объяснить им, как за год наше правительство, которое вы так критикуете рьяно, смогло допустить это. Объясните вашим избирателям, как вам удалось за последнее десятилетие превратить нижнюю палату нашего парламента в стадо баранов, которое блеет только по вашей команде, которое принимает только те законы, которые выгодны вам и олигархам. Вот и все. И запомните, тому, кто читает проповеди, нужно чтить заповеди», - повторил Шураев.