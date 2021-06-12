В Казахстане работа "Яндекс.Такси" оказалась под угрозой после того, как суд запретил работу сервиса и постановил заблокировать приложение на территории страны, передает Tengrinews.kz.

Иллюстрация; Тengrinews.kz

Сообщение об этом появилось в Telegram-канале Finance.kz.

Уточняется, что судья специализированного межрайонного экономического суда Алматы Айгуль Туралиева частично удовлетворила иск, поданный ТОО G-Taxi, которое получило право на использование патента на полезную модель "Автоматизированная система заказа такси". В исковом заявлении к компании "Яндекс. Такси Б.В." представители "G-Taxi" указали, что те нарушают патентные права, используя систему заказов такси.

Судья постановила заблокировать доступ на территории страны не только к приложениям, а также к веб-версии личного кабинета "Яндекс.Про" и сайту для заказа такси с браузера.

В пресс-службе "Яндекс Go" сообщили, что намерены обжаловать решение в апелляционной инстанции и принимать все меры, предусмотренные законодательством республики, для защиты интересов компании.

На момент публикации материала (11 июня, 22.23) приложение на территории Алматы продолжало работать.