Брифинг с участием главного санитарного врача Костанайской области Ермуханбета ДАУЛЕТБАЕВА и заместителя начальника управления МПС ДП области Жениса БИСЕМБАЕВА прошел сегодня, 11 июня. На нем сообщили, что в регионе действует 91 мониторинговая группа.

- С начала 2021 года эти группы провели более 8 000 рейдовых мероприятий на соблюдение карантинных мер и выявили 599 нарушений, - пояснил Бисембаев. - Из них, в частности, 72 нарушения были связаны с проведением семейных торжеств и поминальных обедов, 25 - с незаконной работой развлекательных заведений, деятельность которых приостановлена. Это ночные клубы, компьютерные клубы, кальянные, детские площадки. 65 - с работой кафе, саун, бань, салонов красоты в неположенное время. К штрафам привлекали физических и юридических лиц на общую сумму 33 918 698 тенге.

Журналистов интересовало, имеют ли права представители СМИ участвовать в мониторинговых группах, сколько заведений приостановили деятельность из-за нарушений карантинных мер и почему караоке-бар Jon Snow, несмотря на неоднократную фиксацию нарушений, продолжает работать?

- В состав мониторинговых групп входят представители местных исполнительных органов, полиции, общественные деятели и другие заинтересованные граждане, - отвечал Бисембаев. - Персональный состав мониторинговых групп публикуют местные исполнительные группы на своих сайтах. Представители СМИ могут участвовать в составе мониторинговых групп, предварительно согласовав свои кандидатуры с другими участниками. Все члены мониторинговых групп имеют право фиксировать нарушения. В случае нарушения мониторинговые группы передают материалы о них в СЭС.

Замначальника МПС напомнил, что из-за систематических нарушений карантинных мер на три месяца приостанавливалась деятельность трех караоке-баров: "Облака", "Baker Street" и "Jon Snow". И отметил, что последний недавно поменял деятельность.

- Сейчас он не караоке-бар, а бар, попадающий под общественное питание, - сказал Женис Бисембаев. - Но недавно он опять нарушил карантинный режим. Сейчас материалы по нему переданы в территориальную СЭС и будет решаться вопрос о привлечении заведения к административной ответственности.

Общественный транспорт на предмет соблюдения дистанции пассажирами также инспектируют мониторинговые группы, сообщили на брифинге.

- С начала года проверены 22 750 объектов на соблюдение карантинных мер, - дополнил информационную картину Ермуханбет Даулетбаев. - По результатам проверки было выявлено более 500 нарушений, к административной ответственности привлечено 484 лица на сумму 33 919 618 тенге. Из них по 130 административным штрафам на 6 219 876 тенге привлечено население за проведение массовых мероприятий, нарушение требований к ношению масок и другие. Несмотря на постановление главного санитарного врача, в кафе «Аят» города Тобыл и кафе «Галактика» села Жамбыл Костанайского района проводились праздничные мероприятия. В кафе Paradise города Тобыл и в кафе села Айсары Костанайского района проводили поминальные обеды. В кафе Premium Palace в Костанае и коттедже в Аркалыке устраивали свадьбы.

- Все должны понимать, что несмотря на смягчение карантинных мер, работа мониторинговых групп не прекращается, - заявил главный санврач региона. - Все должны соблюдать санитарные нормы и требования во избежание дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.

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