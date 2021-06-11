В субботу, 12 апреля, на территории Костанайской области осадки маловероятны. Ветер восточный, с переходом на юго-восточное направление 9-14, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +6...+11, на юге +14, днём +22...+27, на юге +30 градусов.

Фото Георгия ГОВОРОВА

В Костанае в субботу переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11, днём +23...+25 градусов.

В воскресенье, 13 апреля, без осадков. Ветер восточный 9-14, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +5...+10, на юге +13 градусов, днём +25...+30, на юге +33 градуса.

В Костанае в воскресенье облачно и без осадков. Ветер восточный 9-14 м/с. Ночью +8...+10, днём +20...+25 градусов.

- В понедельник, 14 апреля, по области без осадков, ветер восточный 9-14, местами 15-20 м/с, - рассказала "НГ" инженер-синоптик КФ РГП "Казгидромет" Камиля МИЗАНБАЕВА. - Температура воздуха ночью +8...+12, на юге +16, днём +28...+33, на юге +36 градусов.

В Костанае в понедельник малооблачно и без осадков. Ветер восточный 9-14 м/с. Ночью +10...+12, днём +28...+30 градусов.