Согласно меморандуму, который 10 июня подписал ОФ "Dara bala" и костанайский филиал "Ассоциации боевых искусств Казахстана", в областном центре стартует набор на курсы самообороны. Общественники хотят внести свой вклад в противодействие семейно-бытовому насилию, обучив женщин приемам борьбы.

- Ко мне обращаются девушки, что их бьют мужья или пристают на улице, на работе, - рассказывает руководитель ОФ "Dara bala" Зарина КОКЖАНОВА. - Мы хотим, чтобы женщины не терпели побои и ничего не боялись, чтобы они могли дать отпор и убежать. Наш проект называется "Kaznomad". Мы не придумывали велосипед, есть схожие коммерческие проекты, а наш тем и отличается, что будет бесплатным. Мы даем основу. Курс состоит из 12 практических и 3 теоретических занятий. Записаться может любая девушка от 13 до 60 лет.

Набрать собираются 30 участников. Это будет только первый поток, проект планируют продлить. Заявки на участие можно отправлять через Instagram-аккаунт проекта @kaznomad2021. Участнику предстоит заполнить анкету из 6 вопросов, она прикреплена к профилю аккаунта.

- Мы создаём площадку, делаем упор на психологический настрой, будем создавать условия, чтобы женщины могли собраться в стрессовой ситуации, - говорит руководитель ассоциации боевых искусств Мурат БЕРМУХАМБЕТОВ. - Наша ассоциация контактирует с разными спортивными федерациями. Это виды спорта: джиу-джитсу, грепплинг, ММА, кикбоксинг, тайский бокс, рукопашный бой, самбо и другие. План курса уже готов. Зарина сама его опробовала. Будем к каждому потоку привлекать по 3 разные федерации. Надеемся, что эти занятия смогут вовлечь девушек и женщин в занятия спортом, в том числе и тренировкам боевых искусств.

Фото Георгия ГОВОРОВА