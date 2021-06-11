Теперь 20-летний житель областного центра должен будет оплатить штрафы в размере почти 2 млн тенге. Об этом рассказали в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

"ВАЗ-2109" молодого мужчины полицейские остановили во время патрулирования улиц города. С 8 апреля этого года автоматические системы зафиксировали 96 нарушений правил дорожного движения этим автомобилем.

- Сотрудники полиции нарушителю выписали предписания о необходимости уплаты штрафа на сумму 1 969 000 тенге, - рассказали в пресс-службе. - Кроме этого, выяснилось, что «ВАЗом» управлял водитель, не имеющий права управления транспортным средством и без страхового полиса. По данным фактам возбуждено административное производство по ст. 230 ч. 2 и ст. 612 ч.2 КоАП РК. Автомашина водворена на специализированную стоянку.

Еще один нарушитель был задержан рудненскими полицейскими. 9 июня они остановили автомашину «Ваз 2115» под управлением 24-летнего водителя, у которого с 10 апреля 2021 года автоматическими средствами фиксации зафиксировано 37 нарушений ПДД.

- Мужчине выписаны предписания о необходимости уплаты штрафа на сумму 743 835 тенге. Автомашина водворена на специализированную стоянку Рудного, - отметили в пресс-службе. - Злостные нарушители ПДД были установлены и задержаны с использованием автопрограмного комплекса «Автоураган».

В полиции также напомнили, что в целях повышения транспортной дисциплины среди водителей и снижения количества ДТП с 17 мая на территории области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога».

Фото предоставлено пресс-службой ДП КО