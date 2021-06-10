В течение семи дней в областном центре проходил традиционный республиканский турнир по шахматам, посвященный памяти почетного гражданина города Костаная, 11-кратного чемпиона Казахстана по шахматам Анатолия Гавриловича Уфимцева, вписавшего свое имя в мировую теорию шахмат, как автор дебюта, названного его именем.

За награды «Мемориала А. Г. Уфимцева» боролись около восьми десятков шахматистов, представлявших десять регионов республики. В команде Костанайской области выступали 26 шахматистов, в том числе и международный гроссмейстер из Костаная Петр Костенко.

Турнир проводился по швейцарской системе в девять туров. После третьего тура турнирную таблицу возглавил Петр Костенко, одержавший на старте три победы. Одержав еще одну победу, он в следующих двух подряд партиях подписал перемирие с женским международным мастером из Кызылорды Асель Серикбай и с имевшим самый высокий рейтинг среди участников турнира шахматистом из Уральска Азаматом Утегалиевым, после чего опустился на вторую строчку в турнирной таблице.

А лидерство после шестого тура захватил международный мастер из Актобе Арыстанбек Уразаев, набравший на пол-очка больше. Турнирная судьба свела Костенко и Уразаева в предпоследнем туре, а очный поединок лидеров турнира завершился вничью, не повлияв на ситуацию в турнирной таблице.

В последнем туре оба этих шахматиста добавили в свои копилки по одному очку. А победителем «Мемориала А. Г. Уфимцева» стал Арыстанбек Уразаев, набравший в итоге 8 очков и ставший обладателем денежного приза размером 250 тыс. тенге. В активе серебряного призера Петра Костенко - 7,5 очков и 200 тыс. тенге. Азамат Утегалиев из Уральска и женский международный мастер Назерке Нургали из Кызылорды набрали по 7 очков и стали обладателями 150 тыс. тенге и 75 тыс. тенге соответственно. Пятое призовое место с 6,5 очками занял Владислав Малыгин из Павлодара, за что был удостоен 50 тыс. тенге.

Кроме этого, организаторы турнира отметили лучших игроков в возрастных группах до 10, до 12 и до 14 лет, а также среди самых возрастных участников.

«Мемориал А.Г.Уфимцева» проходил под эгидой Казахстанской федерации шахмат, управления физической культуры и спорта акимата Костанайской области, Федерации шахмат Костанайской области и ДЮСШ шахмат.

Фото предоставлено Амангельды УРАЛБАЕВЫМ