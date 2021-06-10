Экоактивист Максим ФРОЛОВ бьет тревогу: в Рудном строительный мусор с территории СШ № 18, где в этом году идет капитальный ремонт, вывезли на окраину города - в район нефтехранилища.

Вывозили на открытых фурах так, что часть мусора осталась лежать по пути автомобилей. И если нарушение правил перевозки возмутил полицию, то вот складирование строительных отходов, кажется, пока беспокоит только Фролова.

Скандал случился 1 июня. Кто-то из подписчиков Максима Фролова сообщил ему, что фуры вывозят строительный мусор куда-то за город.

- Я был недалеко, быстро выехал на место и все увидел своими глазами, - сообщил «НГ» экоактивист. - Машины не подготовлены к транспортировке отходов, мусор сыпется с бортов. Меня это возмутило. Я проследил за машинами, сделал замечание водителям, сказал, что они нарушают ст. 505 КоАП РК. Кто дал это место под свалку, непонятно. Водители ничего не знали, ссылались на местные исполнительные органы. Мне тогда показалось это оговором акимата. Я приехал в школу, попытался найти руководство, рассказал им о нарушении. Но в ответ руководство вело себя непрофессионально, они меня оскорбляли и провоцировали. В итоге я вызвал полицию.

Как сообщили «НГ» в пресс-службе департамента полиции Костанайской области, из-за того, что мусор высыпался из машин, мастера строительного участка наказали административным протоколом и предупреждением, а 33-летнего водителя КамАЗа оштрафовали на 5 МРП (14 585 тенге). Разбираться, законна ли созданная на окраине свалка, полицейские не стали.

Капитальный ремонт школы № 18 обещают завершить в декабре 2021 года

Максим Фролов отмечает, что по новому Экологическому кодексу все отходы должны быть переработаны, но по факту их просто сваливают, а часть и вовсе попадает в местный водоем.

- Каждое место - это определенная экосистема, - говорит Фролов. - Здесь жили птицы, могли прилететь утки, но теперь все завалено мусором. Ущерб экологии оценить сложно. Отсыпать мусор, допустим, для будущей стройки, просто так нельзя, для этого нужен проект. Мы должны знать, какой именно мусор используется для отсыпки, должна быть проведена экспертиза безопасности этих отходов. Хотелось бы увидеть соответствующие документы. Мастер участка обещала предоставить на обозрение бумаги вечером 2 июня. Но ни мне, ни участковому, как позже выяснилось, документы предоставлены не были.

Руководитель ТОО «Торгстроймонтаж» Павел БОРЗЕНКОВ сообщил «НГ», что мусор на окраину города вывезли по договоренности с владельцем участка.

- Я подтверждаю, что наша фирма занимается капитальным ремонтом школы № 18, а также, что мусор мы вывезли на посыпку частной фирме, - прокомментировал Борзенков. - У нас есть договор с хозяином этого участка. Вы знаете, что у нас ни в Костанае, ни по области нет правил по вывозу и хранению строительных отходов. Есть постановление правительства - организовать строительство заводов, которые займутся хранением и утилизацией строительного мусора. Пока что постановление есть, а мест для хранения нет. Когда школу осматривал аким области, этот вопрос поднимался. Он сказал, что мест хранения нет, и предложил договариваться с частниками, куда можно вывезти мусор на подсыпку. Я и нашел такого частника. У нас развелось много «доброжелателей», которые пытаются показать свою значимость. Не верьте всем словам, что это вредит экосистеме.

Тем не менее Максим Фролов обратился в акимат и департамент экологии с просьбой прокомментировать законность отсыпки строительных отходов. Ответа пока не получил.

«НГ» также направила свой запрос в департамент экологии. Ответа мы пока не получили, так как срок отведённый законом на подготовку ответа ещё не истёк, но в соцсетях ведомства поздним вечером 10 июня был опубликован комментарий ведомства:

- Департамент экологии по Костанайской области совместно с Проектным офисом «Qostanai – adaldyq alany» осуществили совместный выезд в Рудный по факту обращения Фролова. Был осуществлен осмотр территории объекта строительных работ. Проведена встреча с представителями подрядной организации, занимающейся непосредственной транспортировкой отходов строительства, а также руководством самой школы. В результате было принято решение о вывозе строительных отходов на специальный полигон, где впоследствии они будут переданы на переработку и утилизацию. Подрядной организации были даны рекомендации по соблюдению требований и норм Экологического кодекса в части правильного обращения с отходами.

В комментарии департамента экологии также указано: ведомство направило официальные запросы в полицию, управление образования и акимат Рудного, чтобы они выдали информацию о месте размещения строительных отходов.

- После получение официальных данных Департамент примет все необходимые меры в соответствии с Экологическим кодексом и законодательством РК, - добавили они.

Фролов добавляет, что это не первая свалка строительных отходов в черте Рудного. Предыдущую «Казэкопатруль», волонтерами которого руководит Фролов, обнаружил еще осенью - между улицами Верхней и Энергетиков. Кто ее организовал, неизвестно. Но ликвидировать не могут до сих пор.

- Местные исполнительные органы так же не смогли объяснить, кто ответственен за эту свалку, - сетует Фролов. - Хотя вывозят десятки машин, я полагаю, что с крупных строительных объектов. А ведь на это закладываются бюджетные деньги. Ремонтируются десятки объектов. Неужели, раз нельзя вывезти на полигон, то теперь этот мусор так и будет складироваться вблизи жилых домов или на окраине, в промзоне? Если местные органы власти не усилят контроль, то эти свалки будут появляться и в других местах. В прошлом году по спутнику «Гарыш сапары» вычисляли свалки. Прошел год, но они так и остались на прежних местах.

Фото Георгия ГОВОРОВА