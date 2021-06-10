Подозреваемого уже нашли, а скутер вернули владелице. Подробности происшествия рассказали в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

Заявление в управление полиции Рудного написала хозяйка скутера. Она рассказала, что неизвестный человек угнал скутер марки «Racer» со двора дома. Стоимость скутера оценивалась в 300 тысяч тенге.

Позже в социальных сетях распространили кадры с места происшествия, где были запечатлены мужчина и малолетний ребёнок.

- Данный факт зарегистрирован по ст. 188 УК РК (кража), - рассказали в пресс-службе полиции. - Установлено, что 7 июня 32-летний местный житель, находясь во дворе дома № 45 по улице Качарской, заприметил скутер марки «Racer». После чего ночью угнал данный транспорт с площадки и отогнал его в автогаражное общество, где показал 11-летнему сыну свой «подарок». Затем, под предлогом того, что в баке закончился бензин и заберут они его завтра, скутер оставили сторожу.

Найденный скутер вернули хозяйке. Расследование продолжается.

Фото предоставлено пресс-службой ДП КО