Отключения начались уже сегодня, 10 июня, и продлятся до 18 июня включительно. Исключения составят выходные дни. Об этом сообщила служба iKomek на своей странице в Instagram.

В эти дни свет будут отключать с 10.00 до 18.00 у абонентов по следующим адресам: