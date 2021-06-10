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Электроэнергию будут отключать в жилом массиве Дружба в течение недели

10 июня 2021, 13:02 |  ЖКХ

Отключения начались уже сегодня, 10 июня, и продлятся до 18 июня включительно. Исключения составят выходные дни. Об этом сообщила служба iKomek на своей странице в Instagram.

В эти дни свет будут отключать с 10.00 до 18.00 у абонентов по следующим адресам:

  • ул. Хакимжановой,
  • ул. 70 лет Октября 2-42,
  • ул. Парковая,
  • ул. Солнечная,
  • ул. Дружбинская