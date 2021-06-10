Электроэнергию будут отключать в жилом массиве Дружба в течение недели
10 июня 2021, 13:02 | ЖКХ
Отключения начались уже сегодня, 10 июня, и продлятся до 18 июня включительно. Исключения составят выходные дни. Об этом сообщила служба iKomek на своей странице в Instagram.
В эти дни свет будут отключать с 10.00 до 18.00 у абонентов по следующим адресам:
- ул. Хакимжановой,
- ул. 70 лет Октября 2-42,
- ул. Парковая,
- ул. Солнечная,
- ул. Дружбинская
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