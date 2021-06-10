Неделю назад, 3 июня, было выявлено 38 заболевших, темп прироста был на уровне 0,24%. За прошедшие 7 дней количество регистрируемых случаев постепенно снижалось. За прошедшие сутки, 9 июня, в регионе зарегистрировано 35 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,21%.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай - 19, Рудный - 5, Аулиекольский район – 4, по 2 случая - в Житикаре, Карабалыкском и Мендыкаринском районах, 1 случай - в Амангельдинском районе.

- 29 обследованы по самообращению, 6 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, - сообщили в областном информационном штабе. - Из числа инфицированных 30 с симптомами заболевания, 5 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 9 июня 2021 г. зарегистрировано 16 086 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 15 485 человек.