Такие действия власти - все равно, что дождь на море, ничего не прибавляют

Портал Tengrinews сообщил, что председатель Комитета автомобильных дорог Сайранбек Бормаков лишился должности после критики президента Касым-Жомарта Токаева.

Об освобождении Бормакова от должности «за ослаблении контроля в сфере» публично сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали 20 апреля 2021 года. Однако, согласно приказу министра индустрии и инфраструктурного развития от 19 апреля 2021 года, Сайранбек Бормаков освобожден от должности председателя Комитета автомобильных дорог по собственному желанию. И уже 6 мая был назначен заместителем генерального директора Национального центра качества дорожных активов.

Самое смешное, что Токаев, критикуя деятельность Бормакова на прежней должности, заявил буквально следующее:

- Состояние республиканских и местных дорог в стране вызывает справедливые нарекания у граждан, низкое качество дорог требует ежегодного ремонта, который выполняется некачественно и приводит к неэффективному расходованию государственных средств.

Получается, что господин Бормаков, не справившись с этой задачей на одном месте, теперь будет «добивать» дороги на новой должности.

Идем дальше. 5 мая на пленарном заседании мажилиса министру здравоохранения РК Алексею Цою был задан вопрос по поводу задержки строительства завода по производству казахстанской вакцины QarVac в Жамбылской области, который обещали ввести в эксплуатацию в прошлом году. Предсказуемый ответ - о нехватке денег - озвучил почему-то министр образования и науки Асхат Аймагамбетов. И мы еще ждем результатов от деятельности наших властей?

В апреле 2021 года заместитель премьер-министра РК Роман Скляр в ответе на депутатский запрос сообщил: "В рамках Комплексного плана в течении трех лет планируется запустить 19 птицефабрик, 35 промышленных молочно-товарных ферм. Предполагается закладка новых садов на площади 6,6 тыс. га. В результате реализации Комплексного плана к 2023 году обеспеченность по этим видам продукции составит 100%".

Я в это не верю - хотя бы потому, что яблоня через два года плодов не даст. Такие действия власти - все равно, что дождь на море, ничего не прибавляют.

А тем временем только за апрель 2021 года цены повысились на 17% на свеклу, 12% - на картофель, 10,5% - на морковь, да практически на все продукты. У пенсионеров, отработавших честно, годы оставшейся жизни должны были покоиться на прочной, незыблемой основе. У нас не получилось. В так называемом «придомовом магазине» свекла по 600 тенге за кило, причем с ботвой. И такое черное на черном фоне не только у пенсионеров.

«Казахстан фактически лидирует по самому низкому уровню заработной платы, и шутки про «работу за еду» уже перестали быть шутками», - заявил на пленарном заседании в мае 2021 года депутат мажилиса Орлан Смайлов.

А министерство информации и общественного развития РК просит 231 млрд тенге на пропаганду. Эти расходы планируют направить на информационное обеспечение социального и экономического развития и конкурентоспособности РК. Говоря проще, эти деньги пойдут, чтобы «Хабар» день и ночь вещал нам, как мы бурно развиваемся и хорошо живем.

Совестно за окружающую родную действительность. Печальное явление печальной жизни, больше ничего. А простому человеку только и остается, что послать более или менее хорошо оснащенное крылатое слово в адрес власти.