Пять участков дорог Костанайской области, которые до конца этого года должны были стать платными, не прошли согласование в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК.

Этот участок дороги Костанай - Нур-Султан планировали сделать платным до конца 2021 года

Об этом «НГ» сообщил пресс-секретарь АО НК «Казавтожол» Диас АХМЕТШАРИП.

- В связи с техническим состоянием планируемых для ввода автодорог не прошло согласование предложение о внедрении системы взимания платы на 18 участках, - пояснил он. - В том числе участков, расположенные на территории Костанайской области. После проведения детального анализа принято решение о вводе в промышленную эксплуатации следующих участков: Кайнар - Тараз, Тараз - Шымкент, Шымкент - Кызылорда, Шымкент - Ташкент, Щучинск - Кокшетау, Капшагай - Талдыкорган (с обходом Талдыкоргана), Нур-Султан - Павлодар, Актау — Жетибай - Жанаозен, обходы городов Нур-Султан, Караганда, Павлодар. Все эти дороги I категории (четырехполосные с разделительным железным барьером).

Участков автодорог республиканского значения общей протяженностью 422 км по маршруту Кайрак - Карабалык - Федоровка - Костанай, а также в районе Аулиеколь и села Октябрьское в первоочередном списке не оказалось. Когда окажутся - пока неизвестно.

- Рабочая группа осуществляет комиссионные выезды на каждый участок, - пояснил Ахметшарип. - Плата за проезд будет взиматься только после полного соответствия параметров дороги заявленным техническим категориям. Конкретно, в Костанайской области это должны быть дороги II и III категорий. Дороги II категории - это трассы, у которых 2 полосы движения в каждую сторону без разделительного железного барьера. Дороги III категории - это трассы, у которых по одной полосе движения в каждую сторону, без разделительного барьера. За проезд по таким дорогам плату будут брать только с водителей большегрузных машин.

Совещание по внедрению платы за проезд по дорогам прошло в акимате Костаная 1 марта. За каждый километр планировали брать 1-2 тенге. Эти намерения вызвали негодование водителей, ругающих качество дорог.

Перед 1 июня - днем внедрения платности на дорогах - в Казахстане прошли небольшие митинги дальнобойщиков.

Фото Ксении РЕБИК