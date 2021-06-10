Об этом «НГ» сообщила заместитель акима Житикары Зульфия УРМАНОВА.

Фото ok.ru/profile/574184635214

Из-за пандемии коронавируса в помещениях реабилитационного центра временно пришлось разместить карантинный стационар.

27 мая «Наша Газета» опубликовала письмо инвалидов, они просили власти вернуть им центр реабилитации, который обеспечивал восстановительным лечением, физиопроцедурами людей из несколько районов. Заместитель акима Житикары тогда комментировала это обращение: новое помещение для стационара власти ищут, так как договор о временном пребывании его действует лишь до 30 июня 2021 года.

- Мы нашли другое помещение для размещения карантинного стационара, - сообщила она 9 июня. - Управление координации занятости я уже известила об этом. С 1 июля реабилитационный центр будет работать.