В микрорайоне Юбилейный проблемы с новостройками возникают не впервые: то пол проваливается, то трещины на стенах. Два дома здесь даже пришлось разобрать из-за дефектов строительства.

Дом № 19 успешно сдали в эксплуатацию, но жильцы уже второй год вместе с председателем ОСИ борются с регулярным подтоплением. И если в 2020 году власти и подрядчик еще пытались что-то сделать, то в 2021-м владельцы квартир остались наедине с проблемой.

Талгат УРАЗБАЕВ заселился в дом № 19 в марте 2020 года вместе с супругой. Были проблемы с отделкой, но после обращений застройщик - ТОО «Сыл» - исправлял огрехи. А вот ситуация с водой в подвале оказалась намного сложнее.

- Мы спрашивали в других домах. Говорят, что у них воды в подвалах нет, - рассказал «НГ» Талгат. - Ходили летом 2020-го на прием к акиму города. После приехал застройщик, засыпал песком примерно на 50 см и сверху сделали цементную стяжку. Тогда вроде как вода перестала идти. Мы прожили более-менее спокойно остаток лета, осень и зиму, а весной вода вновь начала скапливаться в подвале. После этого мы обращались в ситуационный центр iKomek, но результата это не дало. Статус «Исполнен», но вода течет. Писал в отдел ЖКХ, скидывал им фотографии. Председатель ОСИ тоже обращался к властям, но ответ у всех один: завтра исправим. Перекидывают ответственность с одного госоргана на другой.

После сильного дождя в мае вода просочилась сквозь стены, жильцы опасаются, что она станет причиной для трещин в фундаменте. Каждое утро в подвал спускается председатель ОСИ Сансызбай КУЮБАЕВ вместе с несколькими помощниками из числа владельцев квартир, с помощью насоса они откачивают воду. Если этого не делать, то рано или поздно вода доберется до электрощитков, тогда весь дом останется без электричества.

- Откуда здесь вода бежит, мы не понимаем, - говорит Куюбаев. - Каждый день качаем минимум 2-3 куба воды. В прошлом году мы замеряли - вода поднималась на 80 см над уровнем подвала. Я считаю, это издевательство какое-то! Вокруг подвала благоустройства нет, мы хотели посадить там деревья, они бы впитывали влагу. Но не можем. Руководство ТОО «Сыл» на нас вообще сейчас наплевало. Срок гарантии подходит к концу, как я понял, застройщик нам даже не собирается помогать.

Жильцы дома № 19 зарегистрировали объединение собственников имущества (ОСИ) 1 сентября 2020 года. Чтобы пополнять доходы, сдали подвал в аренду под магазин. Торговля началась, но в дожди или период таяния снега продавцы заняты вытиранием полов больше, чем своей непосредственной работой.

И. о. руководителя отдела строительства акимата Костаная Татьяна ДАНИЛЬЧУК в ответе на запрос «НГ» сообщила: проблема подтопления подвала связана с тем, что благоустройство возле жилого дома не было завершено. Из-за этого вся паводковая вода поступала в подвал через слуховые окна.

- Акт ввода подписывался после того, как подрядчиком были устранены замечания, - отмечает Данильчук. - В ходе эксплуатации дома были жалобы по кровле, которые устранены. А после паводка 2020 года вода начала поступать в подвал дома, также провели мероприятия по подвалу с целью защиты от подтопления. Данная проблема была в 2020 году, устранена подрядной организацией ТОО «Сыл». В данный момент поступление воды в небольших количествах, выясняется причина - остатки паводковых вод из-за плохой очистки снега или другая.

Корреспондент «НГ» осматривал дом в начале мая 2021 года. Прошел месяц. По словам Талгата Уразбаева, после запроса газеты представители акимата выехали на место, осмотрели подвал, сделали фотографии и уехали. Позже проблемы с водой начались не только в подвале, но и на крыше: прорвало хлипкие трубы, затопило чердак и 5-й этаж. Председатель ОСИ вновь обратился к властям с просьбой устранить неполадки, но реакции не получил. Сколько еще придется ждать, пока дом избавится от строительных недоделок, непонятно.

Фото Ксении РЕБИК