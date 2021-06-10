В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Николая Гамалеи (ФГБУ "НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи") Минздрава России назвали наиболее эффективный интервал между I и II дозами при приеме вакцины "Спутник V", передает Tengrinews.kz.

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В ответе на официальный запрос корреспондента разработчики сообщили, что наиболее эффективный интервал - 21 день.

"В рамках клинических исследований изучена эффективность и безопасность вакцинного препарата "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V") при применении вначале компонента I, а через 21 день - компонента II. Эффективность применения компонентов вакцины в интервале более чем 21 день исследуется в настоящее время", - сообщили в центре.

По данным специалистов центра Гамалеи, во время клинических исследований с участием добровольцев максимальный уровень антител, специфичных к рецептор-связующему домену гликопротеина S вируса SARS-CoV-2, регистрировался на 42-й день от начала вакцинации, при условии введения вначале компонента I, а через 21 день - компонента II вакцинного препарата "Гам-КОВИД-Вак".

"Выбор интервала в 21 день между введением компонента I и компонента II препарата "Гам-КОВИД-Вак" основан на данных клинических исследований вакцин на основе аналогичной технологической платформы, а также на литературных данных исследований в области иммунологии COVID-19. По данным публикаций, титры антител у пациентов, переболевших COVID-19, достигают максимального значения через 21 день и более", - заявили в центре.



Напомним, что в середине мая 2021 года многие казахстанцы не смогли привиться вторым компонентом на 21-й день после вакцинации, так как на местах медики отказывали им в этом, ссылаясь на постановление главного государственного санитарного врача.

Позже в Министерстве здравоохранения Казахстана пояснили, почему был увеличен интервал между двумя дозами вакцины. По их заявлению, срок вакцинации вторым компонентом был увеличен в связи с тем, что разработчики "Спутника V", а именно директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, прислали официальное письмо Минздраву Казахстана, в котором сообщили, что увеличение интервала между дозами не влияет на силу иммунного ответа, а в ряде случаев приводит к более высокой активности иммунитета.

Премьер-министр Аскар Мамин позже поручил Минздраву четко определиться с интервалами между вакцинациями и реагировать на запросы и пожелания населения.

Еще один спор из-за увеличения срока между приемами компонентов вакцины возник между депутатом Аманжаном Жамаловым и Минздравом. Депутат поставил под сомнение легитимность решения главного санврача страны Ерлана Киясова.

Отвечая на критику депутата, Минздрав вновь привел письмо российского центра имени Гамалеи, в котором ученые считают возможным увеличение интервала между введением компонента 1 и компонента 2 вакцины "Спутник V" с минимально возможного 21 дня до 90 дней.