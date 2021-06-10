Московский городской суд признал организацию "Фонд борьбы с коррупцией" и сеть штабов российского оппозиционера Алексея Навального экстремистскими организациями, передает Tengrinews.kz.

Фото Instagram / @navalny

"Решением Московского городского суда удовлетворено административное исковое заявление прокурора Москвы к некоммерческой организации "Фонд борьбы с коррупцией" ("ФБК"), некоммерческой организации "Фонд защиты прав граждан" ("ФЗПГ"), общественному движению "Штабы Навального". Решением суда ликвидированы некоммерческие организации "ФБК" и "ФЗПГ", запрещена деятельность общественного движения "Штабы Навального", - говорится в сообщении на сайте суда.

Также суд постановил обратить имущество НКО "Фонд борьбы с коррупцией" в собственность Российской Федерации.

В сообщении отмечается, что решение подлежит немедленному исполнению в части прекращения деятельности указанных организаций.

Постановление суда прокомментировали на официальной странице Навального в Instagram.

"Сегодня ночью суд в Москве признал ФБК и сеть штабов Навального экстремистскими организациями. Я даже не буду обсуждать юридическую сторону посмешища, называемого в России "судом". Достаточно сказать, что все материалы дела объявлены государственной тайной. Процесс был закрытый. А я сам в нем не просто не участвовал, хоть мы и требовали этого, меня даже не пригласили. Ну и зачем приглашать Навального? Рассматривается ведь всего лишь ФБК, основателем которого является А. Навальный. И еще вот написано "штабы Навального". Так какое же отношение он к этому имеет и зачем ему выступать в этом суде?" - говорится в сообщении от имени Навального, который сейчас находится в колонии общего режима.

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Навальный пообещал, что поддерживающие его люди и он сам не отступятся от своих идей.

"Сейчас все поймем. Разберемся. Изменимся. Эволюционируем. Приспособимся. Но от своих целей и идей не отступим. Это наша страна, и другой у нас нет", - пишет официальный Instagram осужденного оппозиционера.

Напомним, 2 февраля суд вынес решение заменить российскому политику Алексею Навальному условный срок на реальный по делу "Ив Роше". Алексея Навального осудили на 3,5 года. С учетом года под домашним арестом Навальный проведет в колонии общего режима 2,8 года.