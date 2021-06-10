22-летняя девушка с огромной суммой денег направлялась из Костаная в Алматы, передает Informburo.kz.

У 22-летней пассажирки поезда Костанай – Алматы украли сумку со 117 млн тенге. Транспортные полицейские Нур-Султана нашли и задержали подозреваемых. Однако, часть денег те уже успели потратить – купили два автомобиля, сообщает пресс-служба департамента полиции на транспорте.

Кража произошла 31 мая. Девушка везла с собой в поезде сумку, в которой было 116 900 000 тенге. Вечером она легла спать, а, проснувшись ночью на станции Жаксы, обнаружила, что сумки нет.

Девушка сразу же обратилась к сотрудникам батальона по сопровождению пассажирских поездов ДП на транспорте.

Полицейские проверяли все объекты железнодорожного транспорта, а также близко расположенные населённые пункты. Были опрошены все работники и пассажиры поезда, в котором ехала девушка. Составили фоторобот предполагаемого подозреваемого.

"8 июня сотрудниками транспортной полиции в городе Нур-Султане по подозрению в совершении кражи установлены и задержаны трое лиц. По месту жительства подозреваемых был проведён обыск, в ходе которого было изъято 12 620 000 тенге и 198 500 долларов. Часть похищенных денег подозреваемые успели потратить, купив два автомобиля сразу же после совершения преступления", – сообщил замначальника ДП на транспорте Нуржан Алибаев.

В пресс-службе уточнили, что подозреваемые – уроженцы Костаная, проживали в столице. Их арестовали. Досудебное расследование проводится по части 4 пункта 3 статьи 188 УК РК – "Кража, совершённая в особо крупном размере". Проверяется причастность подозреваемых к совершению подобных нераскрытых преступлений.