Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина второй день подряд сыграла в четвертьфинале французского турнира «Большого шлема».

Накануне она уступила на этой стадии в одиночном женском разряде россиянке Анастасии Павлюченко, а сегодня с ней в паре встречалась с интернациональным дуэтом Магдой Линетт из Польши и Бернардой Пера из США.

Первая женская ракетка Казахстана выступила в двух четвертьфиналах «Ролан Гаррос»

Линетт и Пера провели вместе уже шесть матчей до этого, пять из которых выиграли. Павлюченкова и Рыбакина составили пару впервые на «Ролан Гаррос», выиграв здесь три из трех партий с одинаковым счетом 2:0.

Первый сет четвертьфинального поединка прошел в упорной борьбе и завершился со счетом 7:5 в пользу пары Линетт/Пера. Во втором сете победу одержали казахстанка и россиянка - 6:4. А вот в третьем сете игра у Рыбакиной и Павлюченковой не заладилась, они уступили - 2:6.

В активе проигравших 5 подач навылет (эйсов) и 4 взятия геймов на подаче соперника (брэйка) против двух и шести соответственно у победительниц, которые в полуфинале сыграют с теннисистками из Чехии Барборой Крейчиковой, пробившейся в полуфинал в одиночном разряде, и Катержиной Синяковой.

Александр Бублик и Андрей Голубев вышли в полуфинал турнира «Большого шлема» во Франции

Борьбу на турнире в Париже продолжает лишь мужская казахстанская пара - Александр Бублик и Андрей Голубев.

Зарина Дияс, выиграв в первом круге у Хизер Уотсон из Великобритании - 6:4, 7:5, уступила во втором бельгийке Элизе Мертинс - 6:4, 2:6, 4:6. В парном разряде Дияс с российской теннисисткой Варварой Грачевой после победы на старте над американками Кейтлин Кристиан и Сабриной Сантамарией (6:3, 7:5) также дошли до второго круга, где их остановили те же Линнет и Пера.

Юлия Путинцева уступила в первом круге Онс Жабер из Туниса - 5:7, 2:6. В парном разряде Путинцева и Андреа Миту (Бельгия) выиграли в первом круге у Аниции Росольска (Польша) и Коко Вандевей (США) - 3:6, 6:3, 6:2, а во втором круге уступили Николь Меликар (США) и Деми Схурс (Нидерланды) - 2:6, 0:6.

Оба выступавших в мужском одиночном разряде казахстанских теннисиста - Михаил Кукушкин и Александр Бублик - уступили в первом круге, соответственно, испанцу Алехандро Давидович-Фокина (4:6, 4:6, 3:6) и россиянину Даниилу Медведеву (3:6, 3:6, 5:7).

А вот мужская пара Александр Бублик и Андрей Голубев продолжает борьбу на турнире, уже пробившись в полуфинал. На пути к матчу за выход в финал казахстанский дуэт переиграл в первом круге хозяев корта Садьо Думбию и Фабьена Ребула (7:6, 6:1), а во втором круге был сильнее пары Иван Додиг (Хорватия) / Филип Полашек (Словакия) - 7:6, 6:1. В третьем круге казахстанцы в трех сетах одержали победу над Весли Колхофом и Жаном-Жюльеном Роже из Нидерландов - 7:6, 3:6, 6:4. Для победы в четвертьфинале над Юго Нисом из Франции и Тимом Пюцем из Германии Бублику и Голубеву хватило двух сетов – 6:4, 6:4.

В полуфинале, который пройдет 10 июня, казахстанскому дуэту будут противостоять испанцы Пабло Андухар и Педро Мартинес-Портеро.

Напомним, что в феврале на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open) в Мельбурне Александр Бублик и Андрей Голубев дошли до третьего круга, сенсационно обыграв во втором лидеров мирового парного рейтинга колумбийцев Роберта Фара и Хуана Себастьяна Кабаля (6:4, 6:4).

Фото rolandgarros.com