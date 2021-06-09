В четверг, 10 июня, на территории Костанайской области местами ожидаются кратковременные дожди и гроза. Ветер северо-восточный 9-14, днём местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +7...+12, на юге +15 градусов, днём +20...+25, на юге +28 градусов.

Фото Георгия ГОВОРОВА

В Костанае в четверг переменная облачность, днём кратковременный дождь с грозой. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Ночью +9...+11, днём +22...+24 градусов.

- В пятницу, 11 июня, по области местами возможен дождь и гроза, ветер северо-восточный 9-14, местами 15-20 м/с, - рассказала "НГ" инженер-синоптик КФ РГП "Казгидромет" Эльмира КОНЫСБАЙ. - Температура воздуха в пятницу по области ночью +5...+10, на юге +13, днём +18...+23, на юге +26 градусов.

В Костанае в пятницу и субботу без осадков. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10, днём +21...+23 градусов.

В субботу, 12 июня, по Костанайской области осадки также маловероятны. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +3...+8, на юге +11, днём +18...+23, на юге +26 градусов.