Аруна ЖАКСАГУЛОВА и Данил ЦИХЛЕР в составе национальной сборной Казахстана выступили на Кубке мире по паратанцам, который проходил с 4-го по 6 июня в Генуе (Италия). В программе "Комби стандарт" они заняли призовое 3 место, а в программе "Сингл фристайл" Аруна была восьмой.

Сегодня, 9 июня, призеров престижного турнира встречали на перроне железнодорожного вокзала - Аруна, Данил и их тренер Андрей НУЖНЫЙ приехали на алматинском поезде.

- Это заслуженная победа! - отметил Андрей Нужный. - Мы планировали и надеялись, что будем призёрами. Самое главное - готовиться дальше, впереди больше предстоит.

Кубок мира является прямым отбором на чемпионат мира в Корее, который пройдёт в 2022 году.

- Было очень очень приятно, когда мы заняли 3 место и вышли на пьедестал, - сказала Аруна Жаксагулова. - И, конечно, у нас теперь желание двигаться вперёд и достигать результатов!

Данил Цихлер сообщил, что это его первая поездка на международный турнир такого уровня, поэтому было очень волнительно.

- С нетерпением ожидали результатов и очень обрадовались, - коротко сказал он.

Призеры выразили благодарность тренеру, который "и наставник, и помощник, и самый близкий человек!", а также "Спортивному клубу Костанайской области" за поддержку и возможность выступать на международных турнирах.

Подробнее о выступлении костанайцев на Кубке мира по танцам на колясках читайте в одном из ближайших номеров "НГ".

Автор - гражданский журналист "НГ"

