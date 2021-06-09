Костанайский социально-технический университет борется с прессингом министерских проверок. По мнению руководства вуза, они назначаются незаконно, в нарушение прав преподавателей и студентов. Так оценивает ситуацию Президент КСТУ им. академика З.Алдамжар, профессор Бибигуль АЛДАМЖАР.

- В теории физики известно такое понятие, как «предел прочности». Это показатель допустимой величины силы, которая может воздействовать на объект до того, как он начнёт разрушаться. Именно такую оценку можно дать текущему состоянию взаимоотношений нашего университета с уполномоченным органом в области образования – Министерством образования и науки Республики Казахстан.

- Как могли сложиться такие отношения?

- Получив в результате ряда реформ практически неограниченные полномочия, должностные лица министерства перестали считаться с требованиями действующего законодательства, грубо попирая права и свободы неугодных им вузов. Все эти события достаточно широко освещались в СМИ.

До последнего времени наш университет старался добросовестно соблюдать постоянно меняющиеся «правила игры» и выполнять все требования, предъявляемые к образовательной деятельности вузов. Однако последние события вынуждают нас принимать меры по защите наших прав и законных интересов. Причиной тому явилась череда инициируемых министерством проверок университета без учета требований действующего законодательства.

Не озвучивая отдельные моменты таких проверок, в целом можно открыто сказать, что каждая из них проходит в условиях жесткого прессинга, с нарушением норм трудового законодательства, более того, без признания нормативных рекомендаций других структурных подразделений МОН. Все это в прямом смысле слова выбивает вуз из учебного процесса, а коллектив - из рабочего состояния.

- Говоря «жесткий прессинг», что конкретно вы имеете в виду?

- Логистика обеспечения контроля в сфере образования четко регламентирована нормами Предпринимательского кодекса. Если коротко – она сводится к следующему: МОН РК по разработанным им критериям определяет вузы с наиболее высокой степенью рисков и включает их в план проведения профилактического контроля с посещением (так сейчас называются проверки), который размещается на сайте Генеральной прокуратуры.

В соответствии со ст.141 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан «Кратность проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора определяется критериями оценки степени риска, но не чаще одного раза в год».

Однако КСТУ им. академика З.Алдамжар по планам министерства в текущем году подлежит проверке трижды.

В начале 2020-2021 учебного года в вузе была проведена внеплановая проверка. Университет «лихорадило» почти неделю, в ущерб учебному процессу. Начиная работу в 9 часов утра, комиссия, как правило, завершала свою деятельность в районе 22-23 часов вечера, что естественно требовало присутствия, как руководства, так и преподавателей кафедр, отвечающих за отдельные направления учебной работы. И все это в условиях жестких карантинных мер по ковиду. По завершении проверки вузу было дано предписание об устранении выявленных нарушений в срок до 28 декабря 2020 г.

Очередная проверка проходила уже в столице в феврале 2021 года. По требованию МОН РК вузом была представлена документы не только по исполнению предписаний, предыдущей проверки, но и вся документация по образовательной деятельности вуза. На неделю в столицу были командированы руководители структурных подразделений вуза, несмотря на непогоду и тот же карантин, досылались дополнительные документы, включая личные дела преподавателей.

- И какие выводы сделали проверяющие?

Нарушений не выявлено, образовательная деятельность вуза соответствует требованиям закона.

Тем не менее, КСТУ был включен в график профилактических контролей МОН РК на первое полугодие текущего года. До конца мая уведомление о дате проведения проверки не поступило. В университете закончился семестр, прошла летняя сессия, началась итоговая аттестация выпускников.

При ознакомлении с графиком проведения профилактических контролей на второе полугодие 2021 года, мы снова обнаружили свой университет в числе проверяемых субъектов. А 31 мая текущего года поступило официальное уведомление о проведении профилактического контроля с посещением с 7 июня 2021 г.

По факту на сегодняшний день КСТУ им. академика З.Алдамжар значится в числе проверяемых субъектов как в графике профилактических контролей на первое полугодие – 31 позиция, так и на второе - номер 30.

- Вы пытались выяснить, чем обоснован такой пристальный контроль за работой вуза?

После получения уведомления мы письменно обратились в МОН РК с вопросом, каков предмет и основание проверки назначенной на 7 июня, и почему именно в КСТУ в нарушение требований закона в течение года должно быть проведено три проверки. С таким же вопросом мы обратились в Генеральную прокуратуру. Ответов мы пока не получили, поэтому решили защищать свои права и законные интересы доступными нам средствами и способами.

В завершение хотелось бы остановиться лишь на одном нюансе нынешнего «профилактического контроля с посещением». При проведении его в соответствии с п.34 проверочного листа (в редакции совместного приказа МОН РК от 09.12.20 г. № 514 и министра национальной экономики РК от 10.12.20 г. № 92) должен проводиться срез знаний обучающихся для выявления их учебных достижений.

В соответствии с утвержденным академическим календарем вуза на 2020-2021 учебный год в нашем университете с 3 по 26 июня проходит итоговая аттестация студентов выпускных курсов, остальные же обучающиеся уже сдали летнюю сессию и отбыли на каникулы. Каких-либо нормативных оснований для отвлечения студентов с государственных экзаменов либо их отзыва в каникулярное время в действующем законодательстве не существует. Более того, такое распоряжение руководства вуза, если оно будет издано по требованию МОН РК, заведомо будет грубым нарушением прав обучающихся и негативно отразится на имидже учебного заведения.

Отвлечение же студентов от подготовки и сдачи итоговой аттестации также противоречит п.10 ст.47 Закона РК «Об образовании», который гласит, что «отвлечение обучающихся и воспитанников от учебного процесса не допускается».

Остается открытым лишь один вопрос: для чего это надо и кому это выгодно…

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