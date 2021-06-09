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В частных спортивных секциях появятся бюджетные места для детей. Что делать родителям?

Георгий ГОВОРОВ

9 июня 2021, 09:39 |  Спорт

Бюджет Костанайской области выделил 196,2 млн тенге на госзаказ для 99 частных спортивных или творческих секций, эти средства рассчитаны на 6 месяцев 2021 года.


Об этом на брифинге в РСК сообщил руководитель административного отдела областного управления физкультуры и спорта Виталий БОРОДИН. Ранее в регионе финансировали только государственные детские спортивные школы. Выделять деньги будут не в целом на секцию, а на каждого ребенка в отдельности. Набрать планируют 1 720 детей. Это чуть больше половины от всех, кто занимается в частных секциях.

- Есть условие – поставщик и ребенок должны быть зарегистрированы на информационном портале artsport.edu.kz, - пояснил Бородин. – Мы занимаемся активизацией сайта, с 9 июня родители и поставщики смогут оставлять заявки. На портале будет работать интерактивная карта, поставщики должны обязаны указать точку, где находится их секция, чтобы родители могли продумать, как ребенок сможет до нее добраться. Участвовать в госзаказе смогут не все частные секции. Есть утвержденная номенклатура из 71 видов спорта (из них 26 олимпийских и 45 видов для людей с особыми возможностями). Пока министерство анализирует этот список, а мы планируем дополнительно подавать заявки на другие виды спорта - такие, как самбо, велоспорт и жекпе-жек.

Чтобы принять участие в государственном спортивном заказе, нужно:

- зайти на портал artsport.edu.kz, зарегистрировать ребенка, указать секцию;

- при наличии мест в секции родители получат ваучер (уникальный номер), который за 10 дней нужно зарегистрировать у руководителя секции;

- заключить договор на посещение ребёнком данной секции.

Если за 10 дней родители не успеют это сделать, ваучер автоматически аннулируется.


Как отметил Бородин, детей в секции будет отбирать компьютер по принципу: кто быстрее подал, тот выше в очереди. Других критериев нет. Те, кто не успеет пройти на бюджет, встанут в очередь и будут ждать, пока место не освободится. Распределение ваучеров производится ежедневно в 18.00. Места распределяются на год, но в последующем поставщик будет автоматически подавать заявки на уже принятых детей.

Заявки можно подать, максимум, на 2 секции. Передавать кому-либо ваучеры или уже полученные места запрещено. В случае переезда семьи в другой город, район или область нужно отозвать заявку и повторно зарегистрировать ребенка на новом месте.

Важно понить - ребенок может лишиться бюджетного места, если пропустит 3 занятия подряд без уважительной причины, если не будет соблюдать регламент спортивной секции или условия договора, а также по медицинским противопоказаниям.

- Попытки (внедрения дотаций – «НГ») были неоднократно, но, к сожалению, в Казахстане деньги выделяли только для спортивных школ, - отметил Виталий Бородин. – Будем честно говорить - анализируя развитие детского спорта в Костанайской области, мы делаем прогноз, что через 3 года государственный спортивный заказ станет конкурентноспособным для спортивных школ. Мы даже прогнозируем отток учащихся ДЮСШ в такие секции, потому что уровень педагогов частных секций может оказаться гораздо выше коллег из спортивных школ. Мы получаем новую модель развития детского спорта, которая может конкурировать с государственной моделью в полном объеме и создавать хороший задел для создания спортивного резерва в Костанайской области.

Но будущим поставщикам придется попотеть. Для регистрации им понадобится документы: номер уведомления о начале деятельности в качестве ИП, документы на владение или аренду имуществом для будущей секции, список сотрудников (с указанием ФИО, ИИН, документов о профессиональной квалификации) которые будут работать с детьми, учебная программа (необходимо прописать цели и задачи, прогнозируемые спортивные результаты, содержание занятий, описание спортивного оснащения, график занятий и мероприятий, в том числе конкурсов или соревнований). В секции, помимо места для тренировок, должны быть туалет, сушилка для рук или одноразовые полотенца, отдельная комната для раздевалки, оснащенная индивидуальными шкафчиками. Секция должна хорошо освещаться, отапливаться и проветриваться.


№ п/п Вид спорта Минимальный возраст детей для начала тренировок. лет Максимальное количество детей в группе, человек
1. Баскетбол 8 20
2. Бокс 8 12
3. Вольная борьба 5 20
4. Греко-римская борьба 5 20
5. Волейбол классический 8 20
6. Спортивная гимнастика 4 20
7. Художественная гимнастика 4 20
8. Дзюдо 5 20
9. Каратэ 5 20
10. Таеквондо (WTF) 5 20
11. Легкая атлетика 7 16
12. Плавание 5 16
13. Теннис 5 12
14. Настольный теннис 6 12
15. Тяжелая атлетика 10 12
16. Футбол 5 20
17. Гандбол 8 20
18. Конькобежный спорт 8 20
19. Фигурное катание 5 20
20. Лыжный спорт 5 20
21. Хоккей с шайбой 5 20
22. Қазақ күресі 5 20
23. Футзал 5 20
24. Пауэрлифтинг 15 12
25. Спортивные танцы 4 20
26. Шахматы 4 16
  Виды спорта для детей с ограниченными возможностями по зрению    
27. Голбол 10 10
28. Дзюдо 10 10
29. Легкая атлетика 10 10
30. Плавание 8 10
31. Шахматы 8 10
32. Шашки 8 10
  Виды спорта для детей с ограниченными возможностями по слуху    
33. Армспорт 12 12
34. Бадминтон 8 12
35. Баскетбол 8 16
36. Вольная борьба 8 12
37. Греко-римская борьба 8 12
38. Волейбол 8 16
39. Гандбол 8 16
40. Дзюдо 8 12
41. Каратэ 8 12
42. Таеквондо (WTF) 8 12
43. Легкая атлетика 8 12
44. Плавание 8 12
45. Теннис 8 10
46. Теннис настольный 8 10
47. Футбол 8 16
48. Футзал 8 16
49. Шахматы 6 12
50. Шашки 6 12
  Виды спорта для детей с поражением опорно-двигательного аппарата    
51. Волейбол сидя 10 16
52. Легкая атлетика 10 12
53. Пауэрлифтинг 15 10
54. Плавание 6 10
55. Теннис настольный 10 10
56. Армспорт 12 10
57. Дартс 8 10
58. Шахматы 4 12
59. Спортивные танцы 7 12
60. Волейбол стоя 10 16
61. Бочча 6 16
62. Футбол 7х7 8 16
  Виды спорта для интегрированных групп    
63. Адаптивное плавание 6 10
64. Адаптивное каратэ 6 10
65. Адаптивное таеквондо 6 10
66. Бочча для всех 6 10
67. Адаптивный футбол 6 10
68. Адаптивный баскетбол 12 12
69. Адаптивный бадминтон 8 12
70. Адаптивный волейбол 12 16
71. Адаптивный теннис 12 8