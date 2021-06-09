Бюджет Костанайской области выделил 196,2 млн тенге на госзаказ для 99 частных спортивных или творческих секций, эти средства рассчитаны на 6 месяцев 2021 года.





Об этом на брифинге в РСК сообщил руководитель административного отдела областного управления физкультуры и спорта Виталий БОРОДИН. Ранее в регионе финансировали только государственные детские спортивные школы. Выделять деньги будут не в целом на секцию, а на каждого ребенка в отдельности. Набрать планируют 1 720 детей. Это чуть больше половины от всех, кто занимается в частных секциях.



- Есть условие – поставщик и ребенок должны быть зарегистрированы на информационном портале artsport.edu.kz, - пояснил Бородин. – Мы занимаемся активизацией сайта, с 9 июня родители и поставщики смогут оставлять заявки. На портале будет работать интерактивная карта, поставщики должны обязаны указать точку, где находится их секция, чтобы родители могли продумать, как ребенок сможет до нее добраться. Участвовать в госзаказе смогут не все частные секции. Есть утвержденная номенклатура из 71 видов спорта (из них 26 олимпийских и 45 видов для людей с особыми возможностями). Пока министерство анализирует этот список, а мы планируем дополнительно подавать заявки на другие виды спорта - такие, как самбо, велоспорт и жекпе-жек.

Чтобы принять участие в государственном спортивном заказе, нужно:

- зайти на портал artsport.edu.kz, зарегистрировать ребенка, указать секцию;

- при наличии мест в секции родители получат ваучер (уникальный номер), который за 10 дней нужно зарегистрировать у руководителя секции;

- заключить договор на посещение ребёнком данной секции.

Если за 10 дней родители не успеют это сделать, ваучер автоматически аннулируется.





Как отметил Бородин, детей в секции будет отбирать компьютер по принципу: кто быстрее подал, тот выше в очереди. Других критериев нет. Те, кто не успеет пройти на бюджет, встанут в очередь и будут ждать, пока место не освободится. Распределение ваучеров производится ежедневно в 18.00. Места распределяются на год, но в последующем поставщик будет автоматически подавать заявки на уже принятых детей.

Заявки можно подать, максимум, на 2 секции. Передавать кому-либо ваучеры или уже полученные места запрещено. В случае переезда семьи в другой город, район или область нужно отозвать заявку и повторно зарегистрировать ребенка на новом месте.

Важно понить - ребенок может лишиться бюджетного места, если пропустит 3 занятия подряд без уважительной причины, если не будет соблюдать регламент спортивной секции или условия договора, а также по медицинским противопоказаниям.

- Попытки (внедрения дотаций – «НГ») были неоднократно, но, к сожалению, в Казахстане деньги выделяли только для спортивных школ, - отметил Виталий Бородин. – Будем честно говорить - анализируя развитие детского спорта в Костанайской области, мы делаем прогноз, что через 3 года государственный спортивный заказ станет конкурентноспособным для спортивных школ. Мы даже прогнозируем отток учащихся ДЮСШ в такие секции, потому что уровень педагогов частных секций может оказаться гораздо выше коллег из спортивных школ. Мы получаем новую модель развития детского спорта, которая может конкурировать с государственной моделью в полном объеме и создавать хороший задел для создания спортивного резерва в Костанайской области.

Но будущим поставщикам придется попотеть. Для регистрации им понадобится документы: номер уведомления о начале деятельности в качестве ИП, документы на владение или аренду имуществом для будущей секции, список сотрудников (с указанием ФИО, ИИН, документов о профессиональной квалификации) которые будут работать с детьми, учебная программа (необходимо прописать цели и задачи, прогнозируемые спортивные результаты, содержание занятий, описание спортивного оснащения, график занятий и мероприятий, в том числе конкурсов или соревнований). В секции, помимо места для тренировок, должны быть туалет, сушилка для рук или одноразовые полотенца, отдельная комната для раздевалки, оснащенная индивидуальными шкафчиками. Секция должна хорошо освещаться, отапливаться и проветриваться.



