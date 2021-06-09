В частных спортивных секциях появятся бюджетные места для детей. Что делать родителям?
Георгий ГОВОРОВ
Бюджет Костанайской области выделил 196,2 млн тенге на госзаказ для 99 частных спортивных или творческих секций, эти средства рассчитаны на 6 месяцев 2021 года.
Об этом на брифинге в РСК сообщил руководитель административного отдела областного управления физкультуры и спорта Виталий БОРОДИН. Ранее в регионе финансировали только государственные детские спортивные школы. Выделять деньги будут не в целом на секцию, а на каждого ребенка в отдельности. Набрать планируют 1 720 детей. Это чуть больше половины от всех, кто занимается в частных секциях.
- Есть условие – поставщик и ребенок должны быть зарегистрированы на информационном портале artsport.edu.kz, - пояснил Бородин. – Мы занимаемся активизацией сайта, с 9 июня родители и поставщики смогут оставлять заявки. На портале будет работать интерактивная карта, поставщики должны обязаны указать точку, где находится их секция, чтобы родители могли продумать, как ребенок сможет до нее добраться. Участвовать в госзаказе смогут не все частные секции. Есть утвержденная номенклатура из 71 видов спорта (из них 26 олимпийских и 45 видов для людей с особыми возможностями). Пока министерство анализирует этот список, а мы планируем дополнительно подавать заявки на другие виды спорта - такие, как самбо, велоспорт и жекпе-жек.
Чтобы принять участие в государственном спортивном заказе, нужно:
- зайти на портал artsport.edu.kz, зарегистрировать ребенка, указать секцию;
- при наличии мест в секции родители получат ваучер (уникальный номер), который за 10 дней нужно зарегистрировать у руководителя секции;
- заключить договор на посещение ребёнком данной секции.
Если за 10 дней родители не успеют это сделать, ваучер автоматически аннулируется.
Как отметил Бородин, детей в секции будет отбирать компьютер по принципу: кто быстрее подал, тот выше в очереди. Других критериев нет. Те, кто не успеет пройти на бюджет, встанут в очередь и будут ждать, пока место не освободится. Распределение ваучеров производится ежедневно в 18.00. Места распределяются на год, но в последующем поставщик будет автоматически подавать заявки на уже принятых детей.
Заявки можно подать, максимум, на 2 секции. Передавать кому-либо ваучеры или уже полученные места запрещено. В случае переезда семьи в другой город, район или область нужно отозвать заявку и повторно зарегистрировать ребенка на новом месте.
Важно понить - ребенок может лишиться бюджетного места, если пропустит 3 занятия подряд без уважительной причины, если не будет соблюдать регламент спортивной секции или условия договора, а также по медицинским противопоказаниям.
- Попытки (внедрения дотаций – «НГ») были неоднократно, но, к сожалению, в Казахстане деньги выделяли только для спортивных школ, - отметил Виталий Бородин. – Будем честно говорить - анализируя развитие детского спорта в Костанайской области, мы делаем прогноз, что через 3 года государственный спортивный заказ станет конкурентноспособным для спортивных школ. Мы даже прогнозируем отток учащихся ДЮСШ в такие секции, потому что уровень педагогов частных секций может оказаться гораздо выше коллег из спортивных школ. Мы получаем новую модель развития детского спорта, которая может конкурировать с государственной моделью в полном объеме и создавать хороший задел для создания спортивного резерва в Костанайской области.
Но будущим поставщикам придется попотеть. Для регистрации им понадобится документы: номер уведомления о начале деятельности в качестве ИП, документы на владение или аренду имуществом для будущей секции, список сотрудников (с указанием ФИО, ИИН, документов о профессиональной квалификации) которые будут работать с детьми, учебная программа (необходимо прописать цели и задачи, прогнозируемые спортивные результаты, содержание занятий, описание спортивного оснащения, график занятий и мероприятий, в том числе конкурсов или соревнований). В секции, помимо места для тренировок, должны быть туалет, сушилка для рук или одноразовые полотенца, отдельная комната для раздевалки, оснащенная индивидуальными шкафчиками. Секция должна хорошо освещаться, отапливаться и проветриваться.
|№ п/п
|Вид спорта
|Минимальный возраст детей для начала тренировок. лет
|Максимальное количество детей в группе, человек
|1.
|Баскетбол
|8
|20
|2.
|Бокс
|8
|12
|3.
|Вольная борьба
|5
|20
|4.
|Греко-римская борьба
|5
|20
|5.
|Волейбол классический
|8
|20
|6.
|Спортивная гимнастика
|4
|20
|7.
|Художественная гимнастика
|4
|20
|8.
|Дзюдо
|5
|20
|9.
|Каратэ
|5
|20
|10.
|Таеквондо (WTF)
|5
|20
|11.
|Легкая атлетика
|7
|16
|12.
|Плавание
|5
|16
|13.
|Теннис
|5
|12
|14.
|Настольный теннис
|6
|12
|15.
|Тяжелая атлетика
|10
|12
|16.
|Футбол
|5
|20
|17.
|Гандбол
|8
|20
|18.
|Конькобежный спорт
|8
|20
|19.
|Фигурное катание
|5
|20
|20.
|Лыжный спорт
|5
|20
|21.
|Хоккей с шайбой
|5
|20
|22.
|Қазақ күресі
|5
|20
|23.
|Футзал
|5
|20
|24.
|Пауэрлифтинг
|15
|12
|25.
|Спортивные танцы
|4
|20
|26.
|Шахматы
|4
|16
|Виды спорта для детей с ограниченными возможностями по зрению
|27.
|Голбол
|10
|10
|28.
|Дзюдо
|10
|10
|29.
|Легкая атлетика
|10
|10
|30.
|Плавание
|8
|10
|31.
|Шахматы
|8
|10
|32.
|Шашки
|8
|10
|Виды спорта для детей с ограниченными возможностями по слуху
|33.
|Армспорт
|12
|12
|34.
|Бадминтон
|8
|12
|35.
|Баскетбол
|8
|16
|36.
|Вольная борьба
|8
|12
|37.
|Греко-римская борьба
|8
|12
|38.
|Волейбол
|8
|16
|39.
|Гандбол
|8
|16
|40.
|Дзюдо
|8
|12
|41.
|Каратэ
|8
|12
|42.
|Таеквондо (WTF)
|8
|12
|43.
|Легкая атлетика
|8
|12
|44.
|Плавание
|8
|12
|45.
|Теннис
|8
|10
|46.
|Теннис настольный
|8
|10
|47.
|Футбол
|8
|16
|48.
|Футзал
|8
|16
|49.
|Шахматы
|6
|12
|50.
|Шашки
|6
|12
|Виды спорта для детей с поражением опорно-двигательного аппарата
|51.
|Волейбол сидя
|10
|16
|52.
|Легкая атлетика
|10
|12
|53.
|Пауэрлифтинг
|15
|10
|54.
|Плавание
|6
|10
|55.
|Теннис настольный
|10
|10
|56.
|Армспорт
|12
|10
|57.
|Дартс
|8
|10
|58.
|Шахматы
|4
|12
|59.
|Спортивные танцы
|7
|12
|60.
|Волейбол стоя
|10
|16
|61.
|Бочча
|6
|16
|62.
|Футбол 7х7
|8
|16
|Виды спорта для интегрированных групп
|63.
|Адаптивное плавание
|6
|10
|64.
|Адаптивное каратэ
|6
|10
|65.
|Адаптивное таеквондо
|6
|10
|66.
|Бочча для всех
|6
|10
|67.
|Адаптивный футбол
|6
|10
|68.
|Адаптивный баскетбол
|12
|12
|69.
|Адаптивный бадминтон
|8
|12
|70.
|Адаптивный волейбол
|12
|16
|71.
|Адаптивный теннис
|12
|8
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