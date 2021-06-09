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У кого отключат свет 9 и 10 июня в Костанае?

9 июня 2021, 09:12 |  ЖКХ

План работ Костанайской горэлектросети опубликовала служба iKomek на своей странице в Instagram. В течение двух дней, 9 и 10 июня, отключение произойдет в одном из районов п. Амангельды (бывший Красный партизан). Света в домах жителей и нескольких организациях не будет с 10.00 до 19.00.

Иллюстративное фото pixabay.com

Отключение коснется абонентов по следующим адресам:

  • больница по ул. Парковая 14А,
  • магазин "Новинка",
  • ИП Умирбаев.

Частный сектор:

  • ул. К. Маркса 2-60,
  • ул. Парковая 1-29,
  • ул. Гоголя 2-24,
  • ул. Целинная 1-22.