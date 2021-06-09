Планируете ли вы выехать куда-либо на отдых этим летом? Да. Буду отдыхать за рубежом, в стране, которая готова принимать казахстанцев.

Да. Будут отдыхать в Казахстане, у нас есть красивые места с хорошим сервисом.

Нет. Я лучше подожду еще год, пока пандемия КВИ окончательно не пройдет.

Нет. Выезд на отдых - сейчас для меня слишком дорогое удовольствие.

