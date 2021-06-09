У кого отключат свет 9 и 10 июня в Костанае?
9 июня 2021, 09:12 | ЖКХ
План работ Костанайской горэлектросети опубликовала служба iKomek на своей странице в Instagram. В течение двух дней, 9 и 10 июня, отключение произойдет в одном из районов п. Амангельды (бывший Красный партизан). Света в домах жителей и нескольких организациях не будет с 10.00 до 19.00.
Иллюстративное фото pixabay.com
Отключение коснется абонентов по следующим адресам:
- больница по ул. Парковая 14А,
- магазин "Новинка",
- ИП Умирбаев.
Частный сектор:
- ул. К. Маркса 2-60,
- ул. Парковая 1-29,
- ул. Гоголя 2-24,
- ул. Целинная 1-22.
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