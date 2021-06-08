Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина не смогла впервые в карьере выйти в полуфинал Открытого чемпионата Франции ("Ролан Гаррос"), который проходит на грунтовых кортах Парижа, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Елена Рыбакина. Фото: Reuters©

В 1/4 финала 21-летняя Рыбакина, посеяная под 21-м номером, встречалась с 31-й ракеткой турнира 29-летней Анастасией Павлюченковой из России. В первой партии казахстанка вела 4:1, но растеряла преимущество и сумела довести до победы только на тай-брейке (7:6).

Во втором сете Рыбакина дважды отдала свою подачу и, как итог, уступила 2:6. В решающей партии казахстанка уступала 0:2, но сумела переломить ход матча, сделав два брейка, и повела в счете. Однако Павлюченкова сделала обратный брейк и довела матч до своей победы - 9:7.

Напомним, на пути в четвертьфинал Рыбакина обыграла американку Серену Уильямс. Эта победа стала исторической для Казахстана.

За выход в финал "Ролан Гаррос" Павлюченкова сыграет с Тамарой Цидансек из Словении.