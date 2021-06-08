Ученики столичной НИШ получили поражение глаз на экзаменах
По информации из соцсетей, в помещении забыли выключить кварцевую лампу. В НИШ пока не прокомментировали ситуацию, передает Informburo.kz.
Иллюстративное фото eenews.cdnartwhere.eu
Четверо учеников столичной Назарбаев интеллектуальной школы получили поражение глаз после нахождения под кварцем. Об этом сообщили в столичном управлении здравоохранения.
В пресс-службе управления сообщили, что школьников доставили в столичную многопрофильную городскую детскую больницу №2.
"Четверых детей 2004 и 2005 года рождения осмотрели профильные специалисты. У всех электроофтальмия (поражение глазного яблока) лёгкой степени. После осмотра всех детей отпустили домой и на амбулаторное лечение по месту жительства", – сообщили в управлении здравоохранения города Нур-Султан.
По информации АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы", 7 июня в Интеллектуальной школе международного бакалавриата во время проведения экзамена осталась включённой антибактериальная лампа. Дети находились под кварцем около полутора часов, а вечером пожаловались на плохое самочувствие.
Электрическая офтальмия возникает в результате интенсивного облучения глаза ультрафиолетовыми лучами. Роговица поглощает основную часть ультрафиолетовых волн. Их воздействие подобно эффекту солнечных ожогов на кожных покровах.
"По данному факту в настоящее время проводится служебное расследование. Все виновные будут наказаны", – говорится в официальном сообщении АОО НИШ.
8 июня детей освободили от экзамена для медицинского обследования.
"Все расходы, связанные с лечением и реабилитацией, будут возмещены автономной организацией. Во всех Интеллектуальных школах будут проведены дополнительные инструктажи по использованию антибактериальных ламп", – заявили в НИШ.
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