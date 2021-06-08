Во Франции завершилась 73-я ежегодная шоссейная многодневная велогонка, проходящая в регионе Дофине.

Казахстанец Луценко в желтой майке лидера после шестого этапа / Фото astanapremiertech.com

Впервые гонку провели в 1947 году плд названием «Критериум дю Дофине Либере», организатором стала местная газета «Дофине Либере». В 2010 году турнир у газеты выкупила компания ASO (Amaury Sport Organisation) - организатор веломногодневки «Тур де Франс» и «Париж - Ницца», авторалли «Дакар», Парижского марафона, турнира по гольфу Open de France.

Уже много лет гонка «Критериум Дофине» считается генеральной репетицией «Тур де Франс». Не стал исключением и нынешний сезон - состав участников получился по-настоящему звездным. Большинство сильнейших многодневщиков мира вели борьбу за победу на восьми этапах общей протяженностью свыше 1 200 км. Маршрут усложнялся от этапа к этапу, причем спринтеры имели шанс отличиться на 1-м и 3-м этапах, универсалы и любители взрывных атак - на 2-м этапе, раздельщики - на 4-м этапе, а решающими стали 6-й этап с финишем в подъемом 3-й категории и горные 7-й и 8-й этапы.

На старт многодневки вышла и казахстанская команда Astana-Premier Tech.

В ее составе великолепно проявил себя, как универсальный гонщик, чемпион Казахстана, обладатель олимпийской лицензии на Игры в Токио Алексей ЛУЦЕНКО из Северо-Казахстанской области. После трех этапов он находился за пределами десятки сильнейших в общем зачете, уступая лидеру чуть белее полуминуты. А в тройку к тому времени входил испанский гонщик «Астаны» Алекс Аранбуру.

Алексей Луценко на пьедестале 73-й французской веломногодневки «Критериум Дофине» / Фото astanapremiertech.com

На четвертом этапе - индивидуальной гонке с раздельным стартом на 16,4 км - Луценко одержал убедительную победу и поднялся на вторую строчку в общем зачете, уступая лидеру австрийцу Лукасу Пестльбергеру из команды «BORA-hansgrohe» всего одну секунду. Восемь секунд на этапе ему уступил еще один гонщик «Астаны» - испанец Йон Исагирре, поднявшийся на четвертое место в генеральной квалификации.

- Для меня это не было слишком неожиданным, - сказал после финиша Алексей Луценко. - Потому что я много работал на «разделочном» велосипеде на тренировочном сборе на Тейде прямо перед гонкой и, кроме того, директор команды Дмитрий Фофонов отлично вел меня по дистанции, поддерживая мою мотивацию и концентрацию внимания на высоком уровне. На сборе мы провели очень много часов на велосипедах для индивидуальных гонок, и теперь вся эта работа дала свои плоды.

На пятом этапе Луценко финишировал 18-м и сохранил за собой вторую строчку, а по итогам горного шестого этапа возглавил генеральную классификацию, финишировав седьмым.

- Для меня это особенный момент. Сегодня у нас был очень трудный этап, но мы сражались, - поделился впечатлениями от этапа Луценко. - Я очень рад тому, что все получилось и что надел желтую майку. У меня не было плана атаковать сегодня, только собирался следовать за остальными фаворитами. На последнем километре я «сел на колесо» испанца Алехандро Вальверде из команды «Movistar», но удержаться рядом с ним не получилось, а он в итоге выиграл этап.

Финишировав десятым на седьмом этапе, наш гонщик опустился на вторую строчку в общем зачете, пропустив вперед австралийца Ричи Порта («INEOS Grenadiers»).

На заключительном сверхгорном этапе с пятью категорийными подъемами, включая сверхсложное восхождение на Коль де Жу План (11.7 км, 8.5%), Алексей Луценко блестяще проявил себя, показав седьмой результат и защитив свое второе призовое место по итогам многодневки, уступив победителю 17 секунд.

- Я очень рад оказаться на подиуме, - сказал Алексей Луценко. - Завершить такую гонку вторым в общем зачете и выиграть один из этапов - это замечательный результат для меня. В этой гонке выступали многие большие чемпионы, так что оказаться на итоговом подиуме между гонщиками команды INEOS Grenadiers Ричи Портом и британцем Герайнтом Томасом - это особенное достижение. Команда всю неделю провела на высочайшем уровне, и я очень благодарен всем ребятам, оказавшим мне огромную поддержку. Теперь - небольшой отдых и восстановление перед «Тур де Франс» (26 июня - 18 июля).