Автомобиль «ВАЗ-21099» был остановлен сотрудниками полиции в областном центре в ходе проведения оперативно-следственных мероприятий. За рулем автомобиля находился 61-летний житель района им. Б. Майлина.

- В салоне, на заднем сиденье автомобиля, обнаружены и изъяты два полиэтиленовых мешка, в которых находилось вещество растительного происхождения, - сообщили сегодня, 8 июня, в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

Судебно-химическая экспертиза показала, что содержимое мешков - это марихуана. В одном мешке было более 43 кг, во втором - более 37 кг марихуаны. Всего полицейские изъяли 80 кг 160 г наркотика.

Как отмечает начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Костанайской области, полковник полиции Асылбек АЛЬМАГАМБЕТОВ, полицейские пресекли канал поставки наркотиков в область.

Проводятся следственные и оперативные мероприятия в рамках досудебного расследования по ст. 296 ч. 4 УК РК (незаконное изготовление, хранение и сбыт наркотиков в особо крупном размере). Подозреваемый арестован.



По информации ДП, с начала года в Костанайской области из незаконного оборота изъято более 95 кг марихуаны и 449 г синтетических наркотиков.

Фото предоставлено прессөслужбой ДП КО