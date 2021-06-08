Приложение облегчит въезд казахстанцам в страны, которые участвуют в проекте. Это Россия, Беларусь, Армения и Кыргызстан, передает Informburo.kz.

С 7 июня для казахстанцев стало доступно приложение "Путешествую без Covid-19", сообщил Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин в Twitter.

С сегодняшнего дня приложение "Путешествуй без COVID" доступно для казахстанцев.

В Казахстане проект реализован совместно с Министерством здравоохранения РК. — Bagdat Mussin (@BagdatMussin) June 7, 2021

Приложение призвано облегчить въезд в страны Евразийского экономического союза. С помощью платформы можно найти ближайшие лаборатории для сдачи анализа на коронавирус. Результат теста приходит в виде QR-кода, его также вносят в интегрированную информационную систему, что позволяет гражданам въезжать в страны, участвующие в проекте.

Сейчас в проекте участвуют Россия, Беларусь, Армения и Кыргызстан.