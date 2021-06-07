В Париже, на кортах теннисного комплекса «Ролан Гаррос», проходит открытый чемпионат Франции по теннису - один из четырех турниров «Большого шлема».

21-й номер «Ролан Гаррос» Елена Рыбакина из Казахстана продолжит борьбу за титул в четвертьфинале турнира /Фото eurosport.ru

В четвертом круге (1/8 финала турнира) лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина преподнесла сюрприз, обыграв легендарную американскую теннисистку Серену Уильямс.

Легендарная американская теннисистка Серена Уильямс была очень расстроена поражением казахстанке /Фото championat.com

Посеянная на Открытом чемпионате Франции под 21-м номером Рыбакина и 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» седьмой номер «Ролан Гаррос»-2021 Уильямс провели на корте 1 час 19 минут, сыграв два сета, оба выиграла казахстанка - 6:3 и 7:5.

В ходе игры казахстанская теннисистка совершила четыре эйса (подачи на вылет), выиграла 13 геймов, причем три из них подряд, а также взяла пять из семи брейк-поинтов, допустив при этом четыре двойных ошибки.

Елена Рыбакина и Серена Уильямс провели на «Ролан Гаррос» свой первый очный поединок /Фото rolandgarros.com

Первая ракетка Казахстана, таким образом, не позволила Серене Уильямс добраться до исторического достижения - 24-й победы в турнирах «Большого Шлема» и сравняться по количеству титулов с австралийской теннисисткой Маргарет Корт, которая в 1960-1975 годах одержала 62 победы в турнирах «Большого шлема» (24 в одиночном разряде, 19 в женском парном разряде и 19 в миксте - смешанном парном разряде). Следующий шанс для Уильямс представится на «Уимблдоне» (28 июня - 10 июля).

А Елена Рыбакина встретится в четвертьфинале «Ролан Гаррос» с российской теннисисткой Анастасией Павлюченковой, сумевшей переиграть в 1/8 финала Викторию Азаренко из Беларуси. Поединок 1/4 финала состоится 8 июня. Интересно, что Рыбакина и Павлюченко выступают вместе и в женском парном разряде на «Ролан Гаррос».

В первом круге открытого чемпионата Франции Рыбакина переиграла хозяйку корта Эльзу Жакемо (6:4, 6:1), во втором была сильнее Нао Хибино из Японии (6:3, 6:1), а в третьем победила россиянку Елену Веснину (6:1, 6:4).