Во вторник, 8 июня, на территории Костанайской области утром и днём местами краткосрочные дожди и гроза. Ветер северо-восточный 9-14, днём местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +9...+14, на юге +17, днём +23...+28, на юге +31 градус.

Фото Георгия ГОВОРОВА

В Костанае во вторник переменная облачность, утром и днём кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Ночью +12...+14, днём +26...+28 градусов.

- Погоду формирует малоградиентное поле пониженного давления, - рассказала "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП "Казгидромет" Антонина ШИБАРШИНА. - В среду, 9 июня, местами дождь и гроза, возможен град. Ветер северо-восточный 9-14, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3...+8, на юге +11, днём +20...+25, на юге +28 градусов.

В Костанае в среду переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Ночью +9...+11, днём +23...+26 градусов.