В Латвии завершился чемпионат мира по хоккею с шайбой, в котором принимала участие и сборная Казахстана.

Игрок сборной Канады Максим Комтуа (№ 44) сравнивает счет - 1:1 / Фото gazeta.ru

До решающего матча добрались действующие на тот момент чемпионы мира хоккеисты Финляндии и родоначальники хоккея - канадцы. Интересно, что и в финале последнего чемпионата мира в 2019 году встречались именно эти команды, тогда победу одержала сборная Финляндии (3:1).

Стартовав с трех поражений, сборная Канады сумела пробиться в плей-офф, вытеснив при этом сборную Казахстана из квартета четвертьфиналистов. В плей-офф канадцы переиграли победителей обеих групп - сборные России (2:1 в овертайме) и США (4:2). Сборная Финляндии на пути к финалу с минимальным преимуществом переиграла хоккеистов Чехии (1:0) и Германии (2:1).

Финалисты встречались в ходе чемпионата на групповом этапе, тогда финны выиграли у своих будущих соперников по «золотому» матчу по буллитам - 3:2.

С шайбой игрок сборной Финляндии Ханнес Бьернинен / Фото championat.com

Финские хоккеисты открыли счет и в финале - на 9-й минуте Микаэль Руохомаа, получив пас от синей линии от защитника Оливера Каски, переиграл канадского голкипера Дарси Кемпера. На пятой минуте второго периода Максим Комтуа восстановил равновесие - он реализовал численное преимущество, добив отскочившую от штанги шайбу после броска лучшего бомбардира чемпионата Коннора Брауна.

В начале третьего периода финны вновь вышли вперед - после того, как Петтери Линдбома с левого края точно бросил шайбу в дальний угол ворот. Но на 53-й минуте канадцы вновь реализовали свое численное преимущество и после красивой комбинации в исполнении Брауна, Комтуа и Адама Хенрика, не промахнувшегося мимо пустых ворот, перевели игру в дополнительное время.

Страсти в финале накалялись до предела / Фото championat.com

По обновленным правилам проведения чемпионатов мира финалы теперь проводятся без буллитов до победного гола в 20-минутных овертаймах в формате «три на три». На этот раз судьба золотых медалей решилась на седьмой минуте первого овертайма, когда отличился игрок сборной Канады Ник Пол.

Одержав победу в овертайме, канадские хоккеисты завоевали свой в 27-й титул чемпионов мира, догнав по этому показателю сборную России (СССР).

Сборная Канады - 27-кратный чемпион мира / Фото championat.com

В матче за 3-е место встречались неудачники полуфинала - сборные США и Германии. И если в групповом турнире американские хоккеисты выиграли у немцев со счетом 2:0, то в поединке за «бронзу» они переиграли сборную Германии более убедительно и в двадцатый раз стали призерами чемпионатов мира: два первых места (1933 и 1960 г.г.), девять вторых и девять третьих.

Сборная США в 20-й раз поднялась на пьедестал чемпионатов мира / Фото championat.com

Сборная Казахстана, установив историческое достижение, одержав четыре победы, в том числе и над финалистом чемпионата сборной Финляндии (2:1 по буллитам), заняла в своей группе пятое место из восьми команд.