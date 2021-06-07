Возможный конфликт в одном из ночных клубов в Костанае перерос в драку. Трое пострадавших доставлены в областную больницу в Костанае, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее жители центральной части Костаная рассказали об инциденте, в результате которого пострадали несколько человек. Жители домов по улице Гоголя в районе магазина «Бородинский» сообщили, что проснулись 6 июня в 6 утра от выстрела. По мнению жителей, они слышали звуки выстрелов.

«Были выстрелы. Он перебежал через дорогу и схватился то ли за живот, то ли за грудь. Все говорили «стреляли, стреляли». Потом троих мужчин еще подвели. Они начали что-то искать. Я хотела вызвать скорую, но увидела, что уже едет. Очень много было полицейских машин. Потом приезжали с собаками», — рассказал очевидец.

«В 6.00 поступил вызов на Гоголя 98, за Бородинским магазином. По факту оказалось трое пострадавших. Выезжало три бригады. Одна отвезла с ножевым ранением ягодицы, вторая - с ушибом грудной клетки, возможно, вследствие применения травматического оружия. И третья - с переломом челюсти, травматической экстракцией зубов. Пострадавшие доставлены в областную больницу. По словам очевидцев - конфликт в ночном клубе»,- прокомментировали в управлении здравоохранения.

В полиции же предположения очевидцев о стрельбе опровергли, ссылаясь на обычную драку между мужчинами.

«6 июня 2021 года около 6 часов утра возле одного из домов по улице Гоголя произошла драка между мужчинами. В результате участники были доставлены в управление полиции Костаная», - сообщили в Департаменте полиции.

Начато досудебное расследование, зарегистрированное по статье 293 Уголовного кодекса. Все участники установлены, обстоятельства произошедшего выясняются.