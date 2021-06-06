Теперь мужчине грозит лишение прав, сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

Видео последствий ДТП начали распространять сегодня, 6 июня, в WhatsApp. Как сообщает мужчина на видео, авария произошла на ул. Парковой. В результате столкновения с остановочным павильоном у автомобиля отлетело колесо.

- Трындец остановке и машине тоже, - комментирует происшествие голос за кадром.

Как сообщили в полиции, ДТП произошло около 5.00.

- 56-летний водитель, в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем марки "Ауди", следуя по улице Парковой не справившись с рулевым управлением, совершил наезд на тротуар. После чего совершил столкновение с дорожным знаком пешеходного перехода и автобусной остановкой, - рассказали в пресс-службе. - Водитель не пострадал. В отношении мужчины составлен административный протокол по ст. 608 ч. 3 КоАП РК.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде административного ареста на 20 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на 7 лет.