С сегодняшнего дня в "зеленой" зоне по эпидемиологической обстановке находятся 10 регионов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Межведомственную комиссию по нераспространению коронавируса.

Фото: Tengrinews.kz

По эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 6 июня в "красной" зоне находятся Нур-Султан и Карагандинская область. В зеленую зону перешла Костанайская область.

Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 6 июня 2021 года.