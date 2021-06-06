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Костанайская область перешла в "зеленую" зону

6 июня 2021, 10:25 |  Коронавирус

С сегодняшнего дня в "зеленой" зоне по эпидемиологической обстановке находятся 10 регионов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Межведомственную комиссию по нераспространению коронавируса.

Фото: Tengrinews.kz

По эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 6 июня в "красной" зоне находятся Нур-Султан и Карагандинская область. В зеленую зону перешла Костанайская область. 

Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 6 июня 2021 года. 

  • В "красной" зоне: город Нур-Султан, Карагандинская область.
  • В "желтой" зоне: город Алматы, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская и Павлодарская области.
  • В "зеленой" зоне: город Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская и Северо-Казахстанская области.