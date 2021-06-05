Национальная сборная Казахстана по футболу провела в столице Северной Македонии городе Скопье товарищеский матч со сборной этой страны.

Сергей Малый (№2) не дает пройти к воротам капитану сборной Северной Македонии Горану Пандеву /Фото sports.kz

Под знамена главной казахстанской команды ее наставник Талгат Байсуфинов призвал и четырех игроков костанайского «Тобола» - защитников Сергея Малого и Руслана Валиуллина, а также полузащитников Серикжана Мужикова и Азата Нургалиева, вышедшего на поле в роли капитана национальной сборной.

Сборной Северной Македонии, занимающей в рейтинге ФИФА 62 строчку - 1374 очка и опережающей в этом рейтинге на 60 мест сборную Казахстана (122 место - 1142 очка), уже 13 июня предстоит сыграть стартовый матч на чемпионате Европы против команды Австрии.

Участник ЕВРО-2020 с первых минут захватил инициативу и зажал казахстанцев на их половине поля. На 35-й минуте за грубую игру Абзала Бейсебекова в штрафной площади в ворота Стаса Покатилова, несколько раз спасавшего до этого свою сборную, был назначен пенальти, который реализовал Эзджан Алиоски. А в компенсированное к первому тайму время сборная Казахстана осталась в меньшинстве, после того как с поля был удален Серикжан Мужиков, влетевший при отборе мяча в ноги Элифу Эльмасу.

Эзджан Алиоски с пенальти открывает счет / Фото sports.kz

Во втором тайме македонцы продолжили свой прессинг и забили в ворота сборной Казахстана, которые уже защищал Мухаммеджан Сейсен, еще три гола. Авторами голов стали стали Иван Тричковски, Милан Ристовски и Дарко Чурлинов - 4:0.

Намеченный на 7 июня в Австрии товарищеский матч сборной Казахстана по футболу против команды Мальты не состоится. В связи с эпидемиологической ситуацией в стране посольство Австрии в Казахстане отказало в выдаче визы игрокам, тренерам и персоналу. Следующий официальный матч казахстанские футболисты проведут на своем поле 1 сентября против сборной Украины в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.