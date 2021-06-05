Почетный гражданин города Костаная, 11-кратный чемпион Казахстана Анатолий Гаврилович Уфимцев широко известен, как автор дебюта с d7-d6 и g7-g6 в ответ на 1.е2-е4, получившего в окончательном варианте в шахматном мире название «Защита Пирца-Уфимцева». Он внес огромный вклад в популяризацию шахмат в Казахстане, ярко вписал свое имя в мировую теорию шахмат. В память о выдающемся шахматисте и замечательном человеке с 2015 года Казахстанская федерация шахмат проводит ежегодный шахматный турнир - «Мемориал А.Г.Уфимцева».

Почетный гражданин города Костаная, 11-кратный чемпион Казахстана по шахматам Анатолий Гаврилович Уфимцев / Фото из архива

В традиционных соревнованиях, проходящих под эгидой Казахстанской федерации шахмат, управления физической культуры и спорта акимата Костанайской области, Федерации шахмат Костанайской области и ДЮСШ шахмат, принимают участие 78 шахматистов из Алматы, Актобе, Атырау, Караганды, Костаная, Кызылорды, Нур-Султана, Павлодара, Уральска, Акмолинской и Костанайской областей.

Исполнительный директор Федерации шахмат Костанайской области Павел Русанов и вице-президент областной федерации Валерий Вишниченко открывают турнир «Мемориал А.Г.Уфимцева» / Фото amanchess.kz

Самый высокий рейтинг (коэффициент Эло) среди участников у шахматиста из Уральска Азамата Утегалиева - 2518, а международный гроссмейстер из Костаная Петр Костенко занимает в этом рейтинге четвертую строчку - 2418.

Турнир проводится по швейцарской системе в 9 туров по правилам ФИДЕ, с обсчетом международного рейтинга и с контролем времени 90 минут + 30 секунд за каждый сделанный ход до конца партии каждому участнику. Партии проходят в городском шахматном клубе имени А.Г.Уфимцева (ДЮСШ шахмат) и в помещении гостиницы «Турист».

Первый тур мемориала / Фото amanchess.kz

Стартовый тур получился весьма результативным - в 39 партиях была зафиксирована всего одна ничья.

Победитель турнира, который станет известен 10 июня, станет обладателем денежного приза - 250 тысяч тенге.