С 1 июня в автобусах Костаная по дифференцированному тарифу ездят все категории пассажиров, включая пенсионеров и школьников. Мы решили посмотреть, как восприняли горожане окончательное внедрение реформы.

Введение новой системы оплаты отложили на 2 месяца из-за того, что не все льготники смогли купить социальные карты Казпочты для оплаты проезда. Сделанные нами 3 июня наблюдения за тем, как оплачивают проезд в автобусе и подростки, и пожилые люди, показали, что многие такой карты не имеют до сих пор.

Пенсионеры на наш вопрос отвечали, вздыхая: "Там очереди за ними, тяжело ждать долго". Но мы проверили - очередей за социальными картами сейчас нет.

Со школьниками ситуация сложнее: одни родители говорили, что у них не было времени купить карту, другие жаловались, что от школ подавали заявки в Казпочту, но карты получили не все.

В семье водителя автобуса № 25 один ребёнок карту получил, второй - пока еще нет, причина неизвестна. На мой вопрос о том, как сейчас оплачивают проезд, водитель ответил:

- Родители за детей оплачивают своей картой, либо наличными 150 тенге. А вот пенсионеры каждый раз придумывают что-то: то не знали, что нововведение действует, думали, что перенесли, то карту забыли дома, то ещё не получили и ждут. Оплачивают 70 тенге наличными. Да и как с них возьмёшь больше?

В автобусе № 19 услышала диалог ехавших на дачу пенсионерок.

- Как привыкла платить, так и буду, никуда ходить не собираюсь, - заявила одна из них.

Судачили и рядом сидящие люди: "Зачем вообще трогали стариков и детей...".

А в автобусе № 27 произошло недопонимание между девушкой без маски, которая хотела сесть на свободное место рядом с мужчиной. Он не дал ей этого сделать, девушка возмутилась: "Вы в каком времени сейчас находитесь?!", но села на другое место .

Какое же время сейчас... В забитом пассажирами салоне только шестеро были в масках.

Подводим итог - в автобусах №№ 27, 19 и 25 мы провели 1 час 50 минут. За это время 21 человек оплатил своей картой проезд за детей и пенсионеров без карт, еще 28 пассажиров оплатили наличными. Остальные платили сами за себя - картой или, что стало востребованным у молодёжи, через телефон.

Автор - гражданский журналист "НГ"